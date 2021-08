Das NLZ startet in die neue Spielzeit

Paderborn. Das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des SCP07 startet mit seinen Mannschaften am kommenden Wochenende (28./29. August) in die Spielzeit 2021/2022. Bei der Zusammenstellung der Trainer-Teams setzt der SCP07 weitestgehend auf bewährtes Personal. Nach dem wiederum Corona-bedingten Abbruch der vergangenen Spielzeit bleiben alle Mannschaften in ihren Spielklassen. Die U21 geht weiterhin in der Oberliga Westfalen an den Start, die Teams der U12 bis zur U19 spielen in der höchsten Liga ihres Altersbereichs.

Trainer der U21 bleibt der frisch zum Fußballlehrer ausgebildete Michél Kniat, der in seine fünfte Saison beim SCP07 geht. Unterstützt wird er von Co-Trainer Daniel Jara Cortina, der zusätzlich die Spiel- und Trainingsanalyse von der U16 bis zur U21 leitet. Ebenso bleibt Thorsten Koch als Athletik-Trainer dem Stab erhalten. Als neuer Torwarttrainer stößt Jan Schönwälder vom SV Rödinghausen zur U21.

Bernd Wiesner geht in seine dritte Saison als Trainer mit der U19 in der A-Junioren-Bundesliga an den Start. Ihsan Kalkan (Co-Trainer), Lars Linden (Athletik-Trainer) und Almin Omeragic (Torwart-Trainer) vervollständigen das Trainer-Team.

Bei der U17 steht weiterhin Oliver Döking in der B-Junioren-Bundesliga an der Seitenlinie. Er arbeitet mit Co-Trainer Oliver Brocke, Athletik-Trainer Daniel Rellmann und Torwart-Trainer Almin Omeragic zusammen.

Die U16-Landesliga-Mannschaft geht mit Trainer Thomas Bertels in die Spielzeit 2020/2021. Der Ex-Profi bildet zusammen mit dem ehemaligen U21-Spieler und neuen Co-Trainer Arber Mustafa sowie Torwart-Trainer Julian Robrecht und Athletik-Trainer Andreas Herbstreit das Trainergespann. Bertels ist zusätzlich Übergangskoordinator und unterstützt dabei die Perspektivspieler des Vereins in der Schnittstelle zwischen NLZ und Profis.

Lukas Kruse startet in seine dritte Saison als verantwortlicher Trainer der U15 in die C-Junioren-Regionalliga-Saison . Der frühere Profi-Torwart ist seit Beginn dieser Spielzeit zudem als Koordinator Sport und Analyse der U11 bis U15 tätig. Ihm zur Seite stehen Co- und Athletik-Trainer Marcel Salokat und Torwart-Trainer Julian Robrecht.

Unsere Teams der U14, U13 und U12 spielen wiederum im Nachwuchscup mit. Wie bereits in der Vorsaison, trainiert Frederik Peterburs zusammen mit Co-Trainer Pascal Pundmann und Torwart-Trainer Marvin Fenske die U14. Als Athletik-Trainer stößt Lars Kettler neu zum Team. Sebastian Kasten rückt von der U12 als Trainer zu der U13 auf, die er zusammen mit Co-Trainer Maximilian Gröticke und Torwart-Trainer Marvin Fenske leitet. René Färber, Co-Trainer Arne Winter und Torwart-Trainer Marvin Fenske bilden das Trainerteam der U12. Unser jüngster Jahrgang, die U11, geht unter Leitung von Jerry Kingsley Korley und Co-Trainer Thomas Kott in die neue Spielzeit.

Im Bereich der Physiotherapie konnte der SCP07 mit Sascha Naerger einen neuen hauptamtlichen Koordinator für das NLZ engagieren. Jakob Haunerland, der zuvor die in Elternzeit weilende Leitung Angela Siegel vertreten hat, unterstützt mittlerweile zusätzlich die physiotherapeutische Abteilung der Profi-Mannschaft.

„Mit unserer personellen Konstellation gehen wir sehr gut vorbereitet in die Saison 2021/2022. Die Beibehaltung nahezu aller Trainer unterstreicht die stabilen Strukturen in unserem Nachwuchsbereich“, macht NLZ-Leiter Christoph Müller deutlich.