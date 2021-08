CUSTOMZ & CRUISERZ: Treffpunkt für alle Fahrzeug-Enthusiasten in OWL

Motorräder und US-Cars zum Anschauen, Ausprobieren und Träumen

Bad Salzuflen. Ostwestfalens neue Open-Air Veranstaltung, die vom 28.-29. August 2021 stattfindet, zeigt seinem Publikum ein breites Spektrum an originalen und umgebauten Fahrzeugen, Waren und Dienstleistungen.

Am letzten Augustwochenende wird das Messegelände in Bad Salzuflen zur angesagten Location für Fans von umgebauten Motorrädern und US-Cars.

Auf der weitläufigen Freifläche werden zahlreiche veredelte Maschinen zu bestaunen sein und über 50 Firmen präsentieren alles rund um das Individualisieren von Motorrädern und US-Cars.

Mit der traditionell im Winter stattfindenden CUSTOMBIKE-SHOW im Messezentrum Bad Salzuflen richtet die Messe Ostwestfalen GmbH bereits die weltweit größte Messe für umgebaute Motorräder aus. Allein schon deshalb haben die Menschen in und weit um die schöne Stadt nahe Bielefeld sprichwörtlich ordentlich Benzin in Blut. Was also liegt näher, als in Anlehnung an das überaus beliebte Winter-Event ein zusätzliches Open-Air Event im Sommer ins Leben zu rufen.

Ein Highlight der besonderen Art dieser Veranstaltung wird die Drive-in Custom-Show sein, bei der private wie gewerbliche Customizer der Öffentlichkeit offenbaren, was in mühevoller Handarbeit in den heimischen Garagen und Werkstätten entstanden ist.

Wer mit dem eigenen Motorrad oder einem passenden Showcar nach Bad Salzuflen kommt, kann direkt auf das Gelände fahren, kostenfrei dort parken und befindet sich sofort im Zentrum der Veranstaltung. Für alle Besucher, die noch kein passendes Fahrzeug gefunden haben, gibt es vor Ort die Möglichkeit die aktuellen Bikes der Marken Harley-Davidson, Indian und BMW-Motorrad Probe zu fahren und die Unterschiede sowie die Charakteristik der Motoren kennenzulernen.

Wer es etwas wilder will, der kann seine Fahrkünste testen und ein paar Meter auf dem Hinterrad absolvieren. Auf dem kostenfreien Wheelie-Simulator können alle Besucher unter Anleitung die Technik gefahrlos ausprobieren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen grundsätzlich vor allem umgebaute Motorräder und USCars aller Kategorien, Tuning, Teile und Zubehör sowie Bekleidung. Im Kern dreht sich alles um die pure Begeisterung für Fahrzeuge, völlig egal ob umgebaut oder nicht, alt oder neu oder mit zwei oder vier Rädern.

In Kombination mit Sonnenschein und Grillgerüchen wird bei Live-Musik von Hank Davison, den Bobtown Cats und Rocco Recycle sowie Bullriding, Strip-Shows und sexy Car-Wash Aktionen garantiert keine Langeweile aufkommen. Mehr Informationen unter www.customz-and-cruiserz.de.

Veranstaltungsort, Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Zugangsbeschränkungen/Testpflicht:

Messezentrum Bad Salzuflen, Heerserheider Str. 2, 32108 Bad Salzuflen

Samstag von 10 bis 22 Uhr

Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreis Erwachsene € 10,00, Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei!

In Bezug auf die neue Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 17. August (Land NRW) steht die Veranstaltung allen immunisierten und getesteten Besuchern offen (Maskenplicht und 3G Beschränkung).

Für alle nicht immunisierten Personen im Sinne der Coronaschutzverordnung (vollständig geimpfte und genesene Personen) besteht die Möglichkeit kostenfrei einen Schnelltest im Corona-Testzentrum auf dem Messegelände (Halle 6, Dieselstraße, 32108 Bad Salzuflen) durchführen zu lassen. Weitere Informationen unter: www.testzentren–lippe.de

Hunde dürfen angeleint die Veranstaltung besuchen.

Weitere Informationen zur Messe unter www.customz-and-cruiserz.de oder unter der Telefonnummer 05222/9250-0.