Rietberg-Neuenkirchen. An der Grundschule an den Kastanien mit ihren zwei Standorten in Neuenkirchen und Varensell ist ein Kind positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Dieses Kind und vier weitere Schüler befinden sich in Quarantäne und werden zu Hause mit Aufgaben versorgt. Der Rest der Klasse wird regulär in der Schule unterrichtet.