Corona-Schutz-Impfung: „Sind vorbereitet, wenn wir an der Reihe sind“

Vorbereitende Abstimmung mit den Behörden läuft | Impfung über Betriebsärzte geplant

Rheda-Wiedenbrück. Impfungen gegen Corona gelten unter Experten als wichtigster Faktor, um die Pandemie weiter einzudämmen. Bislang sind Impfstoff und Impfzentren aber begrenzt. Daher hat die Tönnies Unternehmensgruppe aus Rheda-Wiedenbrück wie andere Unternehmen im Kreis Gütersloh auch schon Vorbereitungen getroffen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Betriebsärzte des Unternehmens impfen zu können – wenn diese denn an der Reihe sind und es das Startsignal von den Behörden gibt.

„Die Corona-Schutzimpfung soll in wenigen Wochen auch für Beschäftigte in der Lebensmittelindustrie zur Verfügung stehen. Wir halten die Impfung für eminent wichtig im Kampf gegen das Virus. Daher sind wir vorbereitet, wenn es losgehen kann“, sagt Gereon Schulze Althoff, Leiter des Pandemie-Krisenstabs bei Tönnies. Das Rheda-Wiedenbrücker Fleischunternehmen stehe bereits mit den Behörden im engen Austausch, um die Impfung der Belegschaft durch die Betriebsärzte vornehmen zu können.

„Um das deutlich zu sagen: Wir wollen uns in keinster Weise vordrängeln. Aber wenn unsere Personengruppe mit der Impfung an der Reihe ist, wollen wir direkt startklar sein“, unterstreicht Schulze Althoff. Sobald genügend Impfstoff vorhanden ist, könnten die Betriebsärzte des Unternehmens unverzüglich mit der Impfung starten – und zwar an allen Standorten der Gruppe. Klar ist: Tönnies wird die Immunisierung empfehlen, aber auf freiwilliger Basis anbieten. „Wir können und wollen keinen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwingen – aber wir hoffen, dass möglichst viele Kollegen das Angebot annehmen, um sich und andere zu schützen“, unterstreicht der Pandemie-Stabs-Leiter.

Im Winter hat das Unternehmen bereits eine Impf-Kampagne gegen die Grippe gestartet – mit großem Erfolg. Der Zuspruch war enorm, zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens ließen sich impfen. Auch der Ablauf habe hervorragend geklappt. „Aufbauend auf diesem Konzept sind wir zuversichtlich, auch die Corona-Schutz-Impfung reibungslos durchführen zu können, wenn es dann losgehen kann“, sagt Gereon Schulze Althoff.