Online-Veranstaltung für Schüler und Studierende

OWL. Das Ministerium für Schule und Bildung NRW bietet im Rahmen der Online-Veranstaltung „Campustage Lehrkraft werden“ interessierten Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden am 10. und 11. März, jeweils zwischen 13 und 18 Uhr, spannende Einblicke in die verschiedenen Handlungsfelder des Lehrerberufs. Interessierte haben ebenso die Möglichkeit, herauszufinden, ob sie die persönlichen Voraussetzungen für den Beruf mitbringen. Die Veranstaltung kann ohne Anmeldung und kostenfrei besucht werden unter: bildungsland-nrw.expo-ip.com/.

Während des gesamten Veranstaltungszeitraums steht ein Team aus erfahrenen Beratern via Text-, Audio- und Videochat bereit und hilft bei allen Fragen rund um die verschiedenen Wege in den Lehrerberuf. Von Seiten der Universität Paderborn berät Andreas Bolte vom Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung – PLAZ-Professional School bei Fragen rund um das Lehramt an Berufskollegs. Weitere Informationen und Materialien stehen unter plaz.uni-paderborn.de/campustage-lehrkraft-werden bereit.

Die „Campustage Lehrkraft werden“ laden Schüler und Studierende, die in ein Lehramtsstudium wechseln möchten, ein, einen virtuellen Campus zu erkunden und dabei digital die verschiedenen Stationen auf dem Weg in den Lehrerberuf zu besuchen: Universitäten, Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und Schulen. Die Erkundungstour findet durch kurze Videosequenzen, Selbsttests sowie ansprechend zusammengestellte Zahlen, Daten und Fakten statt. Sie lädt dazu ein, das Berufsbild „Lehrerin oder Lehrer“ aus verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen. Dieses wird auch in Zukunft von hoher gesamtgesellschaftlicher Bedeutung sein, wie beispielsweise die Lehrkräftebedarfsprognose zeigt. In den kommenden zehn Jahren wird der Stellenbedarf an vielen Schulen sehr hoch sein und absehbar nicht allein mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden können. Gut ausgebildete Nachwuchslehrerinnen und -lehrer für den Schuldienst zu gewinnen, hat sich die Landesregierung Nordrhein-Westfalens daher als wichtiges Ziel gesetzt.

Mithilfe des sogenannten „Chancenrechners“ können Interessierte während der Campustage selbst ihre individuellen Einstellungschancen für mögliche Fächerkombinationen in den Lehrämtern an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe) sowie Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe) ermitteln.