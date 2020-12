Burger im Bürgerkiez: Weberei versorgt Gütersloh mit leckeren Speisen zum Mitnehmen

Gütersloh. In schwierigen Zeiten leckere Burger zu Hause genießen: Dies war am vergangenen Samstag das Motto beim Kiez Drive-in, den das Gastronomie-Team der Weberei auf vielfachen Wunsch der Weberei-Fans organisiert hat. Von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr war die Abholung in der Bogenstraße möglich, die Bestellungen wurden im Vorfeld per E-Mail aufgegeben. „Unsere Gäste waren sehr zufrieden, auch die Abholung hat unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienevorschriften gut funktioniert“, berichtet Ahmed Fathelbab, Leiter des Weberei-Bistros.

Die Gastronomiebetriebe in ganz Deutschland arbeiten während des Shutdowns nur sehr eingeschränkt, der Besuch von Restaurants und Cafés ist derzeit nicht möglich. Mit dem Kiez Drive-in für Gütersloh hat die Weberei am Wochenende eine tolle Möglichkeit geschaffen, frisch zubereitete und leckere Speisen daheim genießen zu können, ohne selbst kochen zu müssen – zur Freude der Fans: „Drei Wochen ohne einen Weberei-Burger, so halte ich den Lockdown nicht aus“, beteuerte im Vorfeld einer der Bürgerkiez-Stammgäste. Eine weitere Öffnung des Drive-in für den Dezember ist nach den positiven Resonanzen in Planung.