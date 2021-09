Bürgermeister weiht Nachhaltigkeits-Pilotprojekt bei Diebold Nixdorf ein

Ehemalige und aktuelle Diebold Nixdorf Auszubildende vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) als bundesbeste Energie-Scouts ausgezeichnet

Paderborn. Diebold Nixdorf hat heute im feierlichen Beisein des Paderborner Bürgermeisters Michael Dreier, von Sofie Geisel von der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin sowie Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), gezeigt, wie schnell und einfach sich gute Ideen für mehr Nachhaltigkeit am Unternehmensstandort umsetzen lassen. Die ehemaligen sowie sich noch in Ausbildung befindenden Auszubildenden der Diebold Nixdorf Systems GmbH, Henrike Dubbi, Thomas Schlee, Nico Ahle, Marc Nitschke, Felix Sude und Max Goss, wurden für ihre im Rahmen des „Energie-Scout“-Programms der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz entwickelte Idee einer „Dachbegrünung“ als bundesbeste Energie-Scouts 2021 in der Kategorie „Große Unternehmen“ ausgezeichnet. Diese Idee war bei Diebold Nixdorf letztendlich Auslöser für ein noch größeres, zukunftsweisendes Nachhaltigkeitspaket gemäß der unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsinitiative, zu dem auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie 36 Ladepunkte für Autos und Fahrräder auf dem Betriebsgelände gehören.

Wie kann eine 60.000 Quadratmeter große Dachfläche ökologisch und ökonomisch sinnvoll genutzt werden? So lautete die Kernfrage der sechs Geehrten. Unterstützt vom Diebold Nixdorf Ideenmanagement-Team ließen sie sich im Rahmen der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz zum Energie-Scout qualifizieren und gehören nun zur Community von bisher deutschlandweit nahezu 10.000 qualifizierten Energie-Scouts. Dieses gemeinsame Projekt des Bundesumweltministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums, des DIHK und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks hilft den Jugendlichen dabei, Energieeinsparpotenziale in ihren Ausbildungsbetrieben zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen.

Mit ihrem Projekt „Dachbegrünung“ zeigte das ausgezeichnete Energie-Scouts Team nicht nur auf, welche Potenziale eine 60.000 Quadratmeter umfassende Dachbegrünung hinsichtlich des Energie- und Ressourcenverbrauches hat. Gleichzeitig kann mit einer Bepflanzung mit heimischen Gräsern und Sträuchern ein wertvoller Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt sowie zur CO 2 -Bindung und Abwasserreduktion geleistet werden. Berechnet auf die Gesamtfläche, können allein 48 Tonnen CO 2 pro Jahr gebunden werden, was etwa 384.000 Kilometern Autofahrt entspricht – immerhin eine Strecke von hier bis zum Mond. Mit diesem Projekt gewann das Team zunächst den regionalen Wettbewerb der IHK Ostwestfalen und konnte anschließend auch bundesweit überzeugen.

Bevor es „zu Hause“ jedoch an die Umsetzung einer zunächst 750 Quadratmeter großen Pilot-Dachfläche über dem Eingang gehen sollte, setzte sich das Team noch einmal mit dem Diebold Nixdorf Ideenmanagement-Team und Thomas Jaeger, der als Vice President Real Estate bei Diebold Nixdorf für die weltweite Standortentwicklung zuständig ist, zusammen und beschloss eine Erweiterung der Maßnahmen. So wurde zusätzlich eine 650 Quadratmeter umfassende Photovoltaikanlage mit 266 Solarmodulen auf dem Dach installiert, mit der jährlich etwa 42 Tonnen Kohlenstoffemissionen vermieden werden können.

Dieses Energiesystem wird in einer möglichen Endausbaustufe die für das Gebäude früher eingekaufte Strommenge um bis zu 10 Prozent reduzieren und gleichzeitig die Stromversorgung für eine weitere Neuerung liefern: Auf dem Betriebsgelände wurden insgesamt 36 E-Ladepunkte installiert – 20 für Elektroautos und 16 für Elektrofahrräder. Diese Installation bildet zudem einen weiteren wichtigen Aspekt im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms von Diebold Nixdorf, indem sie die Nutzung von Elektrofahrzeugen und damit einen sauberen, nachhaltigeren Lebensstil der Mitarbeiter fördert. Gewartet werden die Ladesäulen von den unternehmenseigenen Servicetechnikern. Das ist möglich, da Diebold Nixdorf mit der Wartung von E-Ladesäulen erst vor wenigen Wochen einen neuen Geschäftsbereich vorgestellt hat. Mit diesem neuen Angebot wird den Kunden aus den Bereichen Einzelhandel und Banking, die ihre Parkplätze zunehmend mit einer E-Ladeinfrastruktur ausstatten, ein noch besserer Rund-um-Service geboten.

Die Umsetzung der einzelnen Projektmaßnahmen wurde Mitte Mai begonnen und innerhalb von nur vier Monaten umgesetzt.