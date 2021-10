Bücherherbst mit Annemarie Stoltenberg am 5. Oktober

Detmold. Am Dienstag, 5. Oktober 2021, präsentiert Annemarie Stoltenberg um 19:30 Uhr wieder aktuelle Bucherscheinungen in der Stadtbibliothek Detmold. Frei nach ihrer Devise „Hauptsache, man bekommt Lust auf`s Lesen“ wird sie die Neuerscheinungen vorstellen. Schon in den Monaten davor hat Stoltenberg, Literaturexpertin auf NDR Kultur, die Neuerscheinungen des Herbstes gesichtet, um Bücher auszuwählen, die die Lektüre lohnen. Sie stellt Autorinnen und Autoren vor, deren geschliffener Verstand nur so blitzt und funkelt oder die Gedankengärten pflanzen können. Kluges, lapidares, üppiges und karges Erzählen wird vorkommen – ebenso wie Reisen in ferne Denkregionen.

Für alle soll etwas dabei sein. Lebendig, gespickt mit Anekdoten und Leseerlebnissen beschreibt sie ihre Entdeckungen. Stoltenberg, 1957 geboren, studierte allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaften und neuere deutsche Literaturwissenschaft in Hamburg. Bereits während des Studiums begann sie als freie Mitarbeiterin für den Norddeutschen Rundfunk zu arbeiten, war dann Moderatorin, Autorin und Reporterin, hat für diverse Zeitungen und Zeitschriften geschrieben, Bücher veröffentlicht und war Live-Reporterin beim NDR Fernsehen. Heute ist sie Redakteurin bei NDR Kultur, mit der eigenen Kolumne „Stoltenberg liest“ und der Sendung „Gemischtes Doppel“. Karten für 8€ bzw. erm. für 6€ gibt es nur im Vorverkauf, u.a. unter Tel. 05231-309411 oder per Mail an veranstaltungen-stabi@detmold.de.