Buchbindekursus im Kloster Dalheim

Lichtenau-Dalheim (lwl). Gebunden und beschrieben: Am Samstag (11.6) lädt das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim, zu einem Buchbindekursus nach Lichtenau-Dalheim (Kreis Paderborn) ein. Von 10 bis 14 Uhr erfahren die Teilnehmenden nach einer Führung durch die Sonderausstellung „Latein. Tot oder lebendig!?“, wie unterschiedliche Buchformen in der Antike und im Mittelalter hergestellt wurden und fertigen unter der Leitung von Buchbindemeisterin Margarethe Frye ein eigenes „mittelalterliches Taschenbuch“ an. Die selbstgebundenen Bücher werden im Anschluss kreativ gestaltet und können als persönliches Notizheft, Reisetagbuch oder Skizzenblock verwendet werden.

Die Kursusgebühr beträgt 30 Euro inklusive Material, Museumseintritt und -führung. Anmeldeschluss ist der 27. Mai. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 05292 9319 – 225.