Bremsen ,drehen ,manövrieren leicht gemacht

Rollatortraining am 15.06.2022 auf dem Holter Kirchplatz.

Schloss-Holte Stuckenbrock. In Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus Künzelt bietet der Fachbereich Soziales der Stadtverwaltung am 15.06.2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr auf dem Holter Kirchplatz den Rollator-Tag an.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit dem Rollator bremsen, drehen und manövrieren – was sich so einfach anhört, gestaltet sich in der Realität häufig schwierig. Hohe Bordsteine oder verstellte Gehwege sind Hindernisse , die mit dem Rollator gar nicht so einfach zu bewältigen sind.

Wird ein Rollator angeschafft, gibt es oft nur eine kurze allgemeine Einweisung. Doch danach geht es mit den Fragen los: Wie gehe ich denn nun richtig mit meinem Rollator? Wie komme ich den Bordstein hoch? Wie muss der Rollator eingestellt sein, um eine sichere Unterstützung zu bieten?

Antworten auf diese und mehr Fragen gibt das Rollatortraining in Schloß Holte-Stuckenbrock.

Das Angebot des Rollator-Tages im Überblick:

– Rollator Parcours.

– kostenlose Inspektion von den Rollatoren der Besucher*innen.

– auf die richtige Höheneinstellung der Gehhilfen wird hingewiesen

und ggf. eingestellt.

– Probefahrten von verschiedenen Modellen.

– der richtige Umgang mit den Rollatoren wird vorgeführt.

– Tipps um Stürze und Verspannungen der Nutzer*innen zu

vermeiden.

Weitere Informationen gibt es bei M.Brock oder K. Weber unter der Telefonnummer 05207/8905-332.