Bluesabend zum Ende der Freilichtsaison

Dieter Kropp spielt im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Wer die Herbstmelancholie mit einem musikalischen Abend vertreiben möchte, ist im LWL-Freilichtmuseum Detmold Ende Oktober an der richtigen Adresse. Da es im Dezember keinen Nikolausblues geben wird, wurde der traditionelle Bluesabend im Museum des Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) auf Freitag (23.10.) vorverlegt.

Ab 19 Uhr spielt Dieter Kropp für einen coronabedingt etwas eingeschränkten Kreis von Musikbegeisterten in der Museumsgastronomie „Im Weißen Ross“ mit Andreas Arlt, Henning Hauerken und Andre Werkmeister von der Blues-Formation „B.B. & The Blues Shacks“. Kropp, der mehrfach ausge-zeichnete Tausendsassa an der Blues Harp verbindet mit „B.B. & The Blues Shacks“ eine langjährige musikalische Freundschaft: „Es wird sicherlich ein großes Vergnügen werden für uns Musiker und das Publikum“, ist sich Kropp sicher.

Konzertkarten kosten 19,50 Euro pro Person und sind ab dem 9. Oktober an der Museumskasse erhältlich. Wegen der Rückverfolgbarkeit müssen die Museumsgäste ihre Kontaktdaten hinter-lassen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 60 Personen begrenzt.