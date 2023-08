Blues-Abend mit Pete Anthony Alderton

Bar Fly im August

Feierabend mit Musik: In der Weberei gibt es am Donnerstag, den 10. August eine neue Ausgabe von Bar Fly. Hier liegt der Blues fast greifbar in der Luft. Jede Bar-Fly Session hat ihren ganz eigenen Charakter und begeistert mit neuem Live-Sound: Mal gibt es eine Jam-Session, mal wird mit einer festen Besetzung gespielt.

Den Blues-Abend eröffnen wird diesmal der Musiker Pete Alderton. Mit ihm bekommt der Blues eine neue Stimme, eine andere Farbe. Auch im Singer/Songwriter-Genre ist Alderton zuhause, was durch großartige Leonard-Cohen- und Tom Waits-Interpretationen sowie die eigenen Stücke mit Geschichte von seinem Life on the road auch teils mit gesellschaftskritischem Drive, hörbar ist.

Der Eintritt für Bar Fly ist kostenfrei. Beginn ist um 20:00 Uhr.