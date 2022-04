Neue Veranstaltungsreihe im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Passend zum aktuellen Themenjahr „Museum under construction“ („Museum im Bau“) startet das LWL-Freilichtmuseum Detmold am Donnerstag (14.4.) mit einer neuen Veranstaltungsreihe. Beim „Blickpunkt Bau“ rücken an jedem zweiten Donnerstag im Monat so-wohl Fachleute des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) als auch externe Partner:innen jeweils von 15 bis 18 Uhr unterschiedliche Aspekte des Bauens in den Mittelpunkt. Am Donnerstag beantwortet Gebäuderestaurator Bernd Brückmann Fragen rund um Türen und Fenster an der Geländestation zum Thema Holz im Paderborner Dorf. Außerdem berichtet der Auszubildende Ben Luca Eckart über seine Lern-Erfahrungen im LWL-Freilichtmuseum. An der Töpferei zeigt Bauhelfer Jörg Solle Instandsetzungsmaßnahmen zum Thema Lehm.

Wer am Donnerstag keine Zeit hat, hat am 12. Mai die Gelegenheit, sich bei Gebäuderestaurator Tobias Striewe über die Fensterrestaurierung im Haus Stahl und die Frage: „Wie restauriere ich substanzschonend unter Berücksichtigung des konstruktiven Schutzes?“ zu informieren. Am 9. Juni stehen bei einem Fotorundgang mit den Museumsfotograf:innen „Neue Gebäudeansichten“ für interessierte Fotolaien auf dem Programm. Für den Fotorundgang ist eine Anmeldung im Infobüro unter Tel. 05231 706 104 erforderlich. Die Teilnahme an der Veranstaltungsreihe ist, abgesehen vom Museumseintritt, kostenlos.