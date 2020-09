„Museumswissenschaftler führen“ im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold . Ein Blick in die Sammlung des LWL-Freilichtmuseums Detmold können Interessierte bei dem Angebot „Museumswissenschaftler führen“ werfen. Rund 300.000 Objekte der Alltagskultur lagern sicher in den Depots. Am Freitag (11.9.) bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bei einer kostenlosen Führung einen selten Einblick. Ab 15 Uhr erläutert die Museumswissenschaftlerin Katharina Schlimmgen bei einem Rundgang, welche Objekte aus welchen Gründen gesammelt werden.

Eine Woche später (18.9.) wir die Reihe „Museumswissenschaftler führen“ mit einem weiteren Blick hinter sonst verschlossene Türen ergänzt. Der Baureferatsleiter Dr. Hubertus Michels zeigt das Haus Stöcker im Siegerländer Weiler. Ebenfalls ab 15 Uhr öffnet er die Türen zum jüngsten Bauprojekt, bei dem erstmals das Thema Wohnen in den 1960er Jahren in den Mittelpunkt rückt. Auch diese Führung ist kostenlos. Treffpunkt ist direkt vor dem Haus Stöcker im Siegerländer Weiler. Wegen der Rückverfolgbarkeit ist für beide Führungen eine Anmeldung im Infobüro des Museums unter Tel. 05231 706 104 erforderlich.