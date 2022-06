„Bit Funky“ Soul & Funk Konzert

Das beste Event für eine lauschige Sommernacht: kurz vor den Ferien spielt die namhafte Band Bit Funky am 11. Juni um 20:00 Uhr endlich wieder live im ASTORIA!

Lehnen Sie sich mit einem tollen Drink in unseren bequemen Theatersesseln zurück und geniessen Sie Soul und Funk vom Feinsten.

Von Randy Crawford bis Mezzoforte, Stevie Wonder bis Simply Red, Amy Winehouse bis Average White Band – erdig, manchmal dreckig, groovy, smooth: Die Musik von Bit Funky geht in die Beine und in den Bauch. Füße Wippen, Finger Schnippen, bloß kein Stillstand.

Tickets 20,00 € / 15,00 €

Ort: ASTORIA Theater – Klosterplatz 9 – 33602 Bielefeld

Tickets gibt es auf www.astoria-theater.de