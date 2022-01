Bewerbungsstart für den CSR-Preis OWL 2022: Auszeichnung für verantwortungsvolle Unternehmensführung / Info-Veranstaltung am 12.01.2022

Bielefeld. Ab dem 10. Januar 2022 können sich Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe mit ihrem Engagement für verantwortungsvolle Unternehmensführung um den CSR-Preis OWL bewerben. Corporate Social Responsibility – kurz CSR – beschreibt das freiwillige Engagement von Unternehmen für nachhaltige Produkte, für ihre Beschäftigten, für die Umwelt und das Gemeinwohl. Dadurch sind die Betriebe nachhaltig erfolgreich – zum Wohle des Unternehmens und der Gesellschaft gleichermaßen.

„Wir freuen uns, dass wir den CSR-Preis OWL 2022 nun bereits zum fünften Mal an besonders engagierte Unternehmen der Region Ostwestfalen-Lippe verleihen können.“, so Janine Leifert, Geschäftsführerin der Initiative für Beschäftigung OWL e. V. Die Auszeichnung war von der Initiative bereits 2013 ins Leben gerufen worden und wird seit 2016 im zweijährigen Turnus im Rahmen des „CSR-Kompetenzzentrums OWL“ gemeinsam mit der GILDE-Wirtschaftsförderung Detmold verliehen. Thorsten Brinkmann, Geschäftsführer der GILDE, erläutert: „Der Preis wird wie in den vergangenen Jahren in zwei Kategorien jeweils an kleine und mittlere Unternehmen bis 250 Beschäftigte und an größere Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten verliehen – sowohl als Jury- wie auch Publikumspreis.“

Bewerbungen zum Preis werden bis zum 25.02.2022 angenommen. Ein Kurzbewerbungsformular steht auf der Webseite www.csr-preis-owl.de zum Download bereit. Dort können sich interessierte Unternehmen auch für die digitale Info-Veranstaltung am 12.01.2022 von 12:00 – 13:00 Uhr anmelden.

Die Auswahl der Gewinner erfolgt in einem zweistufigen Auswahlverfahren durch eine bewährte Jury mit regionalen Kompetenzträgern auf dem Themengebiet CSR. Die Mitglieder der Jury sind Prof. Dr. Natalie Bartholomäus (Vizepräsidentin der FH Bielefeld für Nachhaltigkeit und strategisches Human Resource Management), Dr. Christoph von der Heiden (Geschäftsführer IHK Ostwestfalen zu Bielefeld), Moritz Lippa (Geschäftsführer Netzwerk Lippe), Stefan Sievers (Hauptgeschäftsführer IHK Lippe zu Detmold), Jürgen Müller (Landrat Kreis Herford), Melanie Taube (Leiterin Regionalagentur OWL), Anke Unger (Regionsgeschäftsführerin DGB OWL) und Stephan Westerdick (Geschäftsführer Unirez IT).

Die Schirmherrschaft des CSR-Preises OWL hat erneut Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen übernommen. „Ich lade Sie herzlich ein, sich mit Ihrem CSR-Projekt als leuchtendes Beispiel zu bewerben und damit andere Unternehmerinnen und Unternehmer in Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus zu inspirieren,“ so Pinkwart mit einem Video-Appell an die Unternehmenslandschaft in OWL. „Denn es sind Ihre klugen, pragmatischen und innovativen Ideen, die Stück für Stück zur Lösung globaler Missstände und Herausforderungen beitragen.“

Das CSR-Kompetenzzentrum OWL und das aktuelle Projekt „CSR 4.0 – Digitalisierung Unternehmensverantwortung“ wird mit Mitteln des EFRE von der EU und dem Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt.