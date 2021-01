Berufsorientierung: Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen?

Die beiden Online-Elternveranstaltungen finden statt am Montag, 25. Januar sowie am Donnerstag, 4. Februar jeweils von 18:30 bis 20 Uhr.

Referent Dirk Porten berät Eltern, wie sie ihre Kinder unterstützen und wie sie die Stärken und Schwächen ihres eigenen Kindes einschätzen können. Im Anschluss an den Vortrag können Eltern Fragen an den Referenten im Live-Chat stellen. Die Veranstaltung finden über das Online-Besprechungs-Tool Zoom statt. Eine anonyme Teilnahme per Audio ist möglich. „Beide Elternabende finden im Veranstaltungszeitraum der Ausbildungsmesse CONNECT digital vom 18. Januar bis 12. Februar statt. Sie sind der optimale Einstieg für Eltern, um dann zusammen mit ihren Kindern den Traumberuf zu finden“, so Münstermann. Eltern, die sich über die Connect digital informieren möchten, können dies tun unter: connectausbildungsmesse.de.