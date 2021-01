Bertelsmann Business Podcast mit M6-Chef Nicolas de Tavernost

Gütersloh. Folge 17 des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ ist die erste französischsprachige Episode: Moderatorin Isabelle Körner spricht darin mit Nicolas de Tavernost, CEO der Groupe M6, über die Gründung des Fernsehsenders M6 im Jahr 1987, personalisierte Werbung und wie er die Sendergruppe durch die Corona-Krise steuert.

In den 30- bis 45-minütigen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Die Gespräche werden dabei immer in der Sprache des jeweiligen Gastes geführt. Folge 17 ist die erste Episode in französischer Sprache sowie die erste Folge des Bertelsmann Business Podcasts im Jahr 2021.

Gesprächsgast Nicolas de Tavernost ist CEO der zur RTL Group gehörenden französischen Fernsehgruppe Groupe M6 und Mitglied des Group Management Committee von Bertelsmann. Er ist seit dem Start des Privatfernsehsenders M6 am 1. März 1987 dabei und damit Teil einer Erfolgsgeschichte. Der einstige Fernsehsender ist seit seiner Gründung zu einer bedeutenden Fernsehsendergruppe herangewachsen, die zuletzt im dritten Quartal 2020 einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro erwirtschaftete. Im Gespräch mit Isabelle Körner beschreibt der Manager u.a., wie sich der einst kleine Sender M6 nach seinem Start gegen die Konkurrenz des Berlusconi-Senderimperiums behaupten konnte, wie man das Vertrauen seiner Aktionäre gewinnt und mit welchem Rezept er die Groupe M6 durch die Corona-Krise steuert.

Das Erscheinen der nächsten Folge mit Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, ist für den 27. Januar 2021 geplant.

Sie finden den Bertelsmann Business Podcast auf:

Audio Now

Bertelsmann-Homepage

iTunes