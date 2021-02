Bereich Sicherheit und Ordnung zieht um

Minden. Die Mitarbeitenden sind während des Umzuges schwer telefonisch und per E-Mail erreichbar. Der Bereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Minden zieht am Montag, 1. März 2021, vom Rathaus-Neubau in neue Räumlichkeiten des sanierten Deilmannbaus um. Aus diesem Grund sind die Mitarbeiter*innen vom 1. März bis voraussichtlich 3. März 2021 nicht oder nur schwer telefonisch sowie per E-Mail erreichbar. Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten.