Beate Welp-Gerdes wird Professorin

Expertin stärkt Fashion Management an der FHM
Bielefeld/Münster. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat Beate Welp-Gerdes zur Professorin für Fashion Management berufen. In dieser Funktion bringt sie ihre langjährige Erfahrung in Mode, Marketing und strategischer Unternehmensführung in die Ausbildung der Studierenden ein. Den Studiengang B.A. Fashion Management leitet sie an der FHM bereits seit dem Jahr 2023 als wissenschaftliche Studiengangsleiterin.
Mit über 25 Jahren Berufserfahrung in der Modebranche war Beate Welp-Gerdes von der Produktentwicklung über Einkauf und Beschaffung bis hin zur Geschäftsführung im Einsatz. Mehr als ein Jahrzehnt prägte sie als geschäftsführende Leiterin die Schule für Modemacher in Münster, wo sie strategische Planung, Dozentinnenkoordination, Eventorganisation sowie die Vernetzung der Studierenden mit der Branche verantwortete.
„Mir ist es besonders wichtig, unsere Studierenden frühzeitig mit den Playern der Modebranche zusammenzubringen“, betont Prof. Beate Welp-Gerdes. Ihr starkes Netzwerk aus Industrie, Verlagen und Institutionen eröffnet praxisnahe Erfahrungen und berufliche Perspektiven.
In ihrer akademischen Tätigkeit unterrichtet sie in den FHM-Studiengängen Fashion Management, Handwerksmanagement und Strategisches Marketing – sowohl in Präsenz- als auch in Fernstudienprogrammen. Ihr Schwerpunkt liegt neben fachlicher Expertise auf Nachhaltigkeit, praxisnahen Projekten, Workshops, Gastbesuchen und Messeauftritten. Zudem ist sie an der Handwerkskammer Münster in der Akademie für Unternehmensführung am HBZ aktiv.
Beate Welp-Gerdes studierte Dipl.-Ing. Bekleidungstechnik an der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach und verfügt zusätzlich über eine Ausbildung als Bekleidungsschneiderin.
Über die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist mit 5.706 Studierenden, 254 Mitarbeiten- den, 82 Professorinnen und Professoren sowie rund 280 Expertinnen und Experten aus der freien Wirtschaft eine der führenden privaten Hochschulen in Deutschland und legt den Fokus klar auf den Mittelstand. Seit Gründung in Bielefeld im Jahr 2000 ist die Ge- schichte der FHM geprägt von Innovation, Qualität, Wissenschaftlichkeit, Transfer und dem stetigen Willen zur Weiterentwicklung – das gilt sowohl für den Bereich Studium und Lehre als auch für die anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung. Als gemeinnützige Hochschule ist die FHM staatlich anerkannt und wurde mehrfach zur besten Business School Deutschlands gewählt. Das Studienangebot umfasst Studiengänge in den Bereichen Psychologie, Pädagogik & Soziales, Wirtschaft, Medien & Kommunikation, Technologie und Sport & Gesundheit – deutschlandweit an neun Standorten sowie ortsunabhängig in der FHM Online-University. Gesellschafter ist die Stiftung Bildung & Handwerk aus Paderborn.