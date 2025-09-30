Beate Welp-Gerdes wird Professorin

Expertin stärkt Fashion Management an der FHM

Bielefeld/Münster. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat Beate Welp-Gerdes zur Professorin für Fashion Management berufen. In dieser Funktion bringt sie ihre langjährige Erfahrung in Mode, Marketing und strategischer Unternehmensführung in die Ausbildung der Studierenden ein. Den Studiengang B.A. Fashion Management leitet sie an der FHM bereits seit dem Jahr 2023 als wissenschaftliche Studiengangsleiterin.

Mit über 25 Jahren Berufserfahrung in der Modebranche war Beate Welp-Gerdes von der Produktentwicklung über Einkauf und Beschaffung bis hin zur Geschäftsführung im Einsatz. Mehr als ein Jahrzehnt prägte sie als geschäftsführende Leiterin die Schule für Modemacher in Münster, wo sie strategische Planung, Dozentinnenkoordination, Eventorganisation sowie die Vernetzung der Studierenden mit der Branche verantwortete.

„Mir ist es besonders wichtig, unsere Studierenden frühzeitig mit den Playern der Modebranche zusammenzubringen“, betont Prof. Beate Welp-Gerdes. Ihr starkes Netzwerk aus Industrie, Verlagen und Institutionen eröffnet praxisnahe Erfahrungen und berufliche Perspektiven.

In ihrer akademischen Tätigkeit unterrichtet sie in den FHM-Studiengängen Fashion Management, Handwerksmanagement und Strategisches Marketing – sowohl in Präsenz- als auch in Fernstudienprogrammen. Ihr Schwerpunkt liegt neben fachlicher Expertise auf Nachhaltigkeit, praxisnahen Projekten, Workshops, Gastbesuchen und Messeauftritten. Zudem ist sie an der Handwerkskammer Münster in der Akademie für Unternehmensführung am HBZ aktiv.

Beate Welp-Gerdes studierte Dipl.-Ing. Bekleidungstechnik an der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach und verfügt zusätzlich über eine Ausbildung als Bekleidungsschneiderin.