Bauzaun am Hornschen Tor zeigt Motive aus Detmold

Detmold. Die Stadt Detmold hat zur Verschönerung des Stadtbildes den Bauzaun, der den Parkplatz am Hornschen Tor umrandet, kreativ gestalten lassen. Die Detmolder Illustratorin und Designerin Nicole Sprekelmann hat in Kooperation mit dem Stadtmarketing wunderbare Zeichnungen rund um das Thema Detmold entwickelt. In ihren Illustrationen im Stil von Telefonkritzeleien bildet sie mit einem kleinen Augenzwinkern den Alltag der Detmolder*innen ab. Fast wie bei einem Wimmelbild gibt es für das Auge unendlich viel zu entdecken. In die Zeichnungen sind auch Fotomotive integriert, die unter anderem von den Mitgliedern des VHS Fotoclubs zur Verfügung gestellt wurden. Es ist geplant, die Fotomotive regelmäßig auszutauschen. So möchte die Stadtverwaltung auch anderen Detmolder Fotograf*innen die Möglichkeit bieten, ihre Bilder einem großen Publikum zugänglich zu machen – und den Bauzaun immer wieder spannend umgestalten.