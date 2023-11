Bar Fly im November Blues-Abend mit der Alligator Blues Band

Gütersloh. Feierabend mit Musik: In der Weberei gibt es am Donnerstag, den 09. November eine neue Ausgabe von Bar Fly. Hier liegt der Blues fast greifbar in der Luft. Jede Bar Fly-Session hat ihren ganz eigenen Charakter und begeistert mit neuem Live-Sound: Mal gibt es eine Jam-Session, mal wird mit einer festen Besetzung gespielt. Diesmal mit dabei ist die Alligator Blues Band, die mit mitreißenden Shuffles, fetzigen Jump-Blues und groovenden Swings dieganze Bandbreite des Blues zeigen und dabei Raum für eigene Interpretationen und Arrangements geben.

Raw Blues und Rockin ́Rhythm & Blues ist das Synonym für die direkt in „Bein und Bauch“gehende Musik, welche die „Alligatoren“ abliefern. Sie spielen die Musik der alten Meister, wie Little Walter, Sonny Boy Williamson, Willie Dixon, Jimmy Rodgers, Chester Burnett, T-Bone Walker und anderen. Mit dem Frontmann Andy „the Alligator“ Grünert hat die Band einen exzellenten Shouter und einen ebensolchen Bluesharp Spieler, der den Titeln den eigenen Touch gibt. Das gilt auch für Michael Pohl (Gitarre), der in den letzten Jahrzehnten u.a. für die „Mungo Jerry Bluesband“ Gitarre spielte. Mit Lutz Theiling präsentiert die Band einen in der Szene bestens bekannten Keyboarder (u.a. Thunderbirds), der mit den weißen und schwarzen Tasten hervorragend umgeht. Für ein knackiges Band-Backing sorgt Ellen Hildebrandt an den Drums. Wer schon einmal Sticks in den Händen hatte, weiß, wie schwer ein guter Shuffle zu spielen ist. Hört her, hier kommt einer! Als Bassist (Paul-Gerhard Lange bs/voc) muss man mit den Drums eine Einheit bilden. Ob laid back, treibend vor dem Beat oder deckungsgleich mit Ellens Bassdrum – die beiden liefern einen verdächtig guten Groove ab.

Auch dieses Mal können sich wieder alle Musiker:innen, die Lust haben, sich live vor dem Weberei-Publikum auszuprobieren, an einem einzigartigen Blues-Abend beteiligen. Wer sich angesprochen fühlt und die Band musikalisch unterstützen möchte, kann zu der offenen Session entweder spontan kommen oder sich im Vorfeld per E-Mail an sophie.honore@die-weberei.de anmelden.

Der Eintritt für Bar Fly ist kostenfrei. Beginn ist um 20:00 Uhr.

Foto: Die Alligator Blues Band am 09. November live in der Weberei