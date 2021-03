Banneraktion und Mahnwache zur „Internationalen Woche gegen Rassismus“

Minden. Unter dem Motto „Zusammenhalten“ ruft GreenFairPlanet in Kooperation mit dem Integrationsbüro der Stadt Minden anlässlich der „Internationalen Woche gegen Rassismus“ vom 15. bis 28. März 2021 zu einer Mitmachaktion für Menschlichkeit, Vielfalt, Weltoffenheit und gegen Fremdenhass auf. „Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die demokratischen Grundwerte werden mehr denn je auf die Probe gestellt. Mit der Aktion ,Zusammenhalten‘ treten wir für ein weltoffenes, menschliches und vielfältiges Minden ein“, so Elisabeth Schmelzer von GreenFairPlanet.

Bereits 2019 hat der Integrationsrat am Tag gegen Rassismus mit überwältigender Beteiligung eine Menschenkette unter dem Motto: „Hand in Hand“ in Minden organisiert. „Auch in Corona-Zeiten wollen wir gemeinsam mit der Aktion ein Zeichen setzen und für Respekt, Vielfalt und mehr Mitmenschlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zeigen“, streicht Selvi Arslan, Integrationsbeauftragte der Stadt Minden, heraus.

Die Statements sollen kreativ sein und auf einem Banner gezeigt werden. Die Integrationsbeauftragte ruft dazu auf, dass jede einzelne Person und auch Institution ein individuelles Banner gestaltet. Dieses soll dann vor der jeweiligen Einrichtung aufgehängt oder an Fenstern und Balkonen angebracht werden. Die Banner können dann im Nachgang gesammelt werden und nachhaltig gestaltet werden, wie zum Beispiel die „wunderbare Idee“, aus den Tüchern einen Pavillon zu nähen, so Selvi Arslan.

Zudem hat GreenFairPlanet für Donnerstag, 18. März, ab 17 Uhr vor dem Historischen Rathaus (Markt 1) eine Mahnwache organisiert. „Mit der Mahnwache findet Vielfalt in der Stadt statt. Wir freuen uns auf eine bunte Aktion für Menschlichkeit, Toleranz, Integration, Vielfalt und Menschenwürde“, sagt Elisabeth Schmelzer als Initiatorin. Ein Banner oder ein Band in der Länge von 1,50 Meter soll bei der Mahnwache den erforderlichen Abstand nach den aktuellen Corona-Regeln gewährleisten. Alle Teilnehmer*innen werden Masken tragen. Zusammenhalten sei die Devise. „Durch das Banner werden wir uns verbunden fühlen“, so Schmelzer abschließend.