„Jeder Tag ein Sonntag – Bleib gesund und fühl dich wohl in Bad Oeynhausen!“

Bad Oeynhausen. Wer heute am Nordbahnhof in Bad Oeynhausen unterwegs ist, könnte sich über die neuen Fahnen wundern: In Zusammenarbeit mit Detering Design ist ein neues Logo für die Stadt entstanden, das dort präsentiert wird. Dem fertigen Ergebnis sind einige Workshops voraus gegangen: Handel, Gastronomie, Gesundheitssektor und die Stadt haben zusammen erarbeitet, was es bedeutet, in Bad Oeynhausen zu leben. Herausgekommen ist, dass Bad Oeynhausen für Vieles steht, insbesondere aber für Gesundheit, Lebensqualität und Geborgenheit. Bewohner:innen schätzen die Ruhe der Stadt, die vielen Parks und prägnanten Bauwerke, aber auch das Selbstverständnis als Kurort. Das frische Auftreten soll dazu beitragen, diese Dinge miteinander zu verbinden, sodass das Themenfeld Gesundheit mit dem städtischen Leben verwächst. Gleichzeitig sollen in Zukunft auch andere Werte in Bad Oeynhausen gestärkt werden. Dazu zählt der Bereich Fantasie und Genuss, insbesondere der Wunsch nach Humor und Leichtigkeit.

Um diese Werte auch in dem Erscheinungsbild von Bad Oeynhausen zu vertreten, wurde eine Stellte für das Corporate Design ausgeschrieben. Detering Design hat in der Vergangenheit bereits das Logo Bielefelds entworfen und konnte auch in Bad Oeynhausen punkten. Eine moderne, unaufgeregte Typographie steht nun für die Ruhe der Stadt und bildet mit den Farben Blau, Grün und Braun die Basis des Logos sowie darauf basierenden Piktogrammen. Das Ypsilon wird dabei betont und als Fanzeichen genutzt. Das bedeutet, es ist auf den Giveaways und Produkten zu finden, die in Kooperation mit regionalen Anbieter:innen entstanden sind. Dazu zählen neben kostenlosen Luftballons und Kugelschreibern auch Tassen der Töpferei Tonart, Seifenschalen, die zu den neuen Soleseifen von Welttante passen, sowie Cremes für die Haut. Tourist:innen und Bewohner:innen der Stadt können die Produkte in der Tourist Information im Kurpark erwerben.

Im September wird es eine Binnenmarktkampagne geben, die an die Bürger:innen Bad Oeynhausens gerichtet ist. Im Fokus stehen dabei touristische Akteure der Stadt. Bis es soweit ist, können sich die Anwohner:innen das Logo auf der neuen Website ansehen oder aber die Tourist Information besuchen und die neuen Produkte kennenlernen. Ob das Ziel, die Bürger:innen zu Fans der eigenen Stadt zu machen, gelingen wird, wird sich in Zukunft zeigen.

Ein Artikel von Nele Spielberg.