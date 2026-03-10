Autorenlesung mit Daniel Schmidt: Kiez Montag, 13. April 2026 19.30 Uhr Life House, Stemwede-WehdemEintritt: 20 € / 18 € (ermäßigt und Mitglieder)

Stemwede. Nach seinem Spiegel-Bestseller „Elbschlosskeller“ geht es weiter im rasanten Leben von Daniel Schmidt, dem Wirt des legendären Elbschlosskellers. Jetzt kommt er auf Einladung des JFK Stemwede zu einer Autorenlesung nach Stemwede. Am Montag den 13. April um 19.30 Uhr liest Daniel Schmidt im Life House aus seinem aktuellen Buch „Löwengrube“.

In seinem Buch geht Daniel Schmidt auf Spurensuche nach Glück und Lebenssinn – und zwar an Orten, an denen man weder das eine noch das andere vermuten würde. Denn egal, wie tief jemand sinkt oder welche Tragödie einem widerfährt, es gibt immer den einen Funken Hoffnung ,der dem Schicksal noch einmal eine neue Wendung geben kann. „Die Liebe leuchtet in den dunkelsten Ecken.“ Davon ist Daniel Schmidt überzeugt, denn genau das hat auch er in seinem eigenen bewegten Leben voller Höhenflüge und dramatischer Abstürze immer wieder erfahren. Daniel ist über viele Höhen und Tiefen hinweg inzwischen der wohl bekannteste Kneipier Deutschlands sowie mehrfacher Bestseller-Autor. In den Medien und verschiedenen Reality-TV-Formaten ist er beliebter Protagonist.

Er nimmt die Besucher mit in seinen Kosmos, er berichtet von Menschen, die trotz aller Widrigkeiten ihr Glück, ihren Sinn fanden, aber auch von denen, die scheiterten. Es sind Geschichten, die berühren, die aufrütteln, die Hoffnung und Mut machen, den Weg aus der Löwengrube herauszufinden – hin zu einem Leben in Liebe.

Karten gibt es im Vorverkauf unter www.jfk-stemwede.de oder an der Abendkasse.