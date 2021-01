Ausweitung der Sozialarbeit an Grundschulen in Büren

Mehr Sozialarbeit für alle sechs Standorte im Stadtgebiet

Büren. Positive Nachrichten für die Grundschulen im Stadtgebiet Büren. Die Betreuung von Schülerinnen und Schülern an den Grundschulen wird deutlich ausgeweitet. Der Antrag zur Aufstockung der Schulsozialarbeit um eine halbe Stelle wurde vom Stadtrat genehmigt, so dass die Umsetzung und Neustrukturierung jetzt durchgeführt werden konnte.

„Gerade in dieser Zeit mit erhöhten Anforderungen an den zwischenmenschlichen Umgang ist Betreuung im Grundschulalter von großer Bedeutung. Die Stadtverwaltung ist sehr zufrieden darüber, dieses Angebot jetzt umsetzen zu können“, so Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

Anja Schwamborn, 2013 als erste Schulsozialarbeiterin für Grundschulen im Kreisgebiet Paderborn in Büren gestartet, weitet ihre Arbeit auf eine Vollzeitstelle aus. Neben der bisher schon geleisteten Arbeit an den verschiedenen Standorten von Montag bis Freitag, bietet die Aufstockung nun neue Möglichkeiten für weitere Projekte, Angebote und Kooperationen im Nachmittagsbereich.

Unterstützt wird sie fortan von Kornelia Niggemeier-Buthe. Frau Niggemeier-Buthe ist bereits seit vielen Jahren für die Stadt Büren als Sozialarbeiterin tätig. Seit 2015 ist sie an der Gesamtschule als Schulsozialarbeiterin aktiv und bringt somit genügend Erfahrung in diesem Arbeitsfeld mit sich. Das neue Konzept sieht vor, dass Frau Niggemeier-Buthe, die insgesamt mit 9 Stunden an den Grundschulen eingeteilt ist, montagvormittags und freitags die bisher sehr gute Arbeit von Frau Schwamborn unterstützt und mit eigenen Ideen fortsetzt.

„Mit der Ausweitung der Sozialarbeit an Grundschulen zeigt die Stadt Büren erneut, wie wichtig ihr das ganzheitliche Arbeiten im System Schule ist. Kinder brauchen Unterstützung auf allen Ebenen. Mit der Stellenaufstockung tun sich sowohl für die Kinder, Eltern und Lehrer, als auch für unsere Schulsozialarbeiterinnen neue Möglichkeiten zur Förderung der jungen Menschen auf,“ freut sich Jan Hoffmeister, Leiter der Jugendpflege der Stadt Büren, über die neueste Entwicklung an den insgesamt sechs Grundschulstandorten im Stadtgebiet.