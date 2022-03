Auslandsjahr während oder nach der Schulzeit? Jetzt auf der JugendBildungsmesse Bielefeld informieren

Bielefeld. Schüleraustausch, Freiwilligenarbeit oder Work and Travel – umfangreiche Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts gibt es am 12.03.2022 auf der JugendBildungsmesse „JuBi“. Die kostenlose Spezialmesse zum Thema „Bildung im Ausland“ findet von 10 bis 16 Uhr im Ceciliengymnasium statt.

Neben den ausstellenden Austauschorganisationen ist auch weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, vor Ort und berät unabhängig und übergreifend zu Auslandsprogrammen. Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, hat selbst fast 40 Länder bereist und weiß: „Angesichts der vielen Möglichkeiten und der Fülle der Angebote fällt die Entscheidung für das passende Auslandsprogramm oft schwer. Die JugendBildungsmesse bietet Unentschlossenen einen hilfreichen ersten Überblick über die verschiedenen Programme. Eine umfassende Vorbereitung und Beratung sind schließlich der Grundstein für die Wahl des individuell richtigen Auslandsaufenthaltes.“

Auch in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen müssen Reiseträume nicht aufgegeben werden: In den meisten Gastländern sind Austauschprogramme möglich, wobei die Einreise vielerorts an eine erfolgte Immunisierung durch Impfung gebunden ist.

Die sichere Durchführung der Messe wird durch ein umfassendes Hygienekonzept gewährleistet, welches der Veranstalter im Austausch mit den örtlichen Gesundheitsbehörden erarbeitet hat.

Kurz und bündig:

JuBi – Die JugendBildungsmesse in Bielefeld

13. März 2022

Ceciliengymnasium | Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld

10 bis 16 Uhr | Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos: https://weltweiser.de/jugendbildungsmesse-bielefeld/