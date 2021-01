Ausgediente Weihnachtsbäume werden abgeholt

Altenbeken. In Zeiten geltender Kontaktbeschränkungen müssen sonst routinemäßig ablaufende Aktivitäten corona-angepasst überplant werden. Das gilt auch für die traditionellen Sammelaktionen ausgedienter Weihnachtsbäume, die am kommenden Samstag (16.01.) in Altenbeken und Buke von der Kolpingsfamilie Altenbeken und in Schwaney von den dortigen Jungschützen durchgeführt werden. Beide Organisationsteams haben entsprechende Konzepte erarbeitet, die den Vorschriften der derzeit geltenden Corona-Schutzverordnung entsprechen.

Die jeweiligen Sammlungen werden ausschließlich in Zweiter-Teams durchgeführt, wobei die Sammelfahrzeuge nach Möglichkeit mit zwei Personen besetzt werden, die einem gemeinsamen Haushalt angehören. Alle Helfer tragen eine Alltagsmaske, Arbeitshandschuhe und eine Warnweste bzw. Kleidung der Jungschützen. Die Fahrzeuge starten von zu Hause aus, eine Begegnung der Helfer untereinander über die Zweiergruppen hinaus findet nicht statt. Die am Straßenrand liegenden Weihnachtsbäume werden ohne Kontakt zu Haus- oder Wohnungseigentümern eingesammelt und zu den jeweiligen Sammelstellen gebracht.

Für Altenbeken und Buke gilt: Marken für die Sammlung können z. B. online im Buchladen Kuhfuß bestellt und dann dort abgeholt oder im Raiffeisen-Markt Buke erworben werden. Die Marke sollte am abgeschmückten Baum befestigt und dieser dann gut sichtbar um 8 Uhr an die Straße gestellt werden.

Für Schwaney gilt: Interessenten können den Jungschützen ihren Abholwunsch telefonisch (L. Fieseler – 01511 7697959 bzw. M. Heinemann 0152 55812552) oder per per E-Mail bekanntgeben oder sich in den ausliegenden Listen (Grautstück, Bäckerei Niermann, Avia Tankstelle) eintragen.