Auftakt in drei Monate voller Kultur

Sommerbühne Bad Oeynhausen beginnt mit Veranstaltungen in der Innenstadt

Bad Oeynhausen. Jetzt geht es also los. Am 2. Juli beginnt die #SommerbühneBadoeynhausen mit Veranstaltungen in der Innenstadt. Fünf Tage später fällt mit der ersten GOP-Show auch der Startschuss auf der Bühne vor dem Kaiserpalais.

Den Anfang macht das Märchenmuseum. Am 2. Juli können sich Literaturbegeisterte auf eine Open-Air-Lesung vom Balkon des Museums freuen. Los geht es um 15:30 Uhr. Tags darauf begibt sich „Rabea“ zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Innenstadt auf Pfade abseits der Konventionen. Im Stundentakt ist sie auf dem Bahnhofsvorplatz, am Schweinebrunnen, in der Victoriastraße und auf dem Inowroclaw-Platz zu sehen. Gesang, Cellos und elektronische Sounds sind dabei Elemente, die ihren aufrichtigen und persönlichen Texten einen gefühlvollen Rahmen verschaffen. So entstehen besondere elektronische Indie-Songs.

Zur gleichen Zeit wie Rabea lassen die Seifenblasenkünstler „Bubblezauber“ in der Innenstadt die Kleinen staunen. Zudem sorgen Künstler des GOP Varietés um 11:30 Uhr am Schweinebrunnen sowie um 12:30 Uhr am Inowroclaw-Platz für eine Show mit Akrobatik, Jonglage und Comedy.

Am Mittwoch, 7. Juli, startet die Bühne auf den Kurhausterrassen. Das GOP zeigt um 20:15 Uhr die Show „Varieté im Park“. „Akrobaten, Jongleure und Künstler sorgen für Staunen, Lachen und eine unvergessliche Zeit. Die Gäste dürfen sich auf gute alte Bekannte und frische, noch nie gesehene Artistik-Momente freuen dürfen.

Die #SommerbühneBadOeynhausen lässt vom 2. Juli bis zum 25. September mit zahlreichen Veranstaltungen die Innenstadt und die Kurhausterrassen zum kulturellen Hotspot der Region werden. Sie ist Teil des Projektes „Kultur tut gut! Unser Kultursommer 2021 im Mühlenkreis“. Dieses wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.

Alle Veranstaltungen in der Innenstadt haben freien Eintritt. Die Zuschauer*innen sind aufgefordert, zu jeder Zeit die AHA-Regeln zu beachten.

Der Einlass auf das Veranstaltungsgelände vor dem Kaiserpalais erfolgt nur mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung oder einem aktuellen, negativen Covid19-Test. Um mögliche Infektionsketten zurück zu verfolgen müssen am Einlass die Kontaktdaten hinterlassen werden. Damit es dabei nicht zu Wartezeiten kommt wird empfohlen, die Luca-App (www.luca-app.de) auf dem eigenen Handy zu installieren und sich bereits vorab zu registrieren.

Tickets und Informationen gibt es unter sommerbühnebadoeynhausen.de sowie in der Tourist Information im Haus des Gastes (tourist-information@badoeynhausen.de, Tel. 05731 13 00).