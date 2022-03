Aufruf zur Friedensdemo in Vlotho

Die Stadt Vlotho ruft Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Kreisgebiet sowie alle demokratischen Verbände und Organisationen zu einer gemeinsamen Friedensdemo unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Menschlichkeit für die Ukraine“ am Freitag, den 11.03.2022 um 18:30 Uhr in Vlotho auf.

Vlotho. Vom „Roseneck“ (obere Lange Str., Höhe Hausnummer 142/144) aus geht es in Richtung Vlothoer Rathaus, an dem es eine Friedensbekundung geben wird. Neben dem Bürgermeister Rocco Wilken werden auch andere Sprecher*innen des Gesamteuropäischen Studienwerks, der Kirchengemeinden sowie Schüler*innen der Wesersekundar-Schule und des Weser-Gymnasiums Vlotho ein Statement setzen.

Vor dem Rathaus werden laut Pressestelle der Stadt Vlotho zur angeordneten Trauerbeflaggung auch die Fahnen der Ukraine und Deutschland gehisst sein. Zudem wird das Rathaus in den Farben der ukrainischen Flagge blau und gelb beleuchtet sein.

„Lasst uns gegen den derzeitigen Krieg in der Ukraine zusammenstehen und ein gemeinsames Zeichen der Solidarität setzen. Es muss eine friedliche und humanitäre Lösung für die Bürger*innen in der Ukraine geben und wir fordern die russische Regierung auf, den Krieg zu beenden“, so Bürgermeister Wilken.

Veranstaltet wird die Friedensdemo gemeinsam von der Stadt Vlotho mit den Ratsfraktionen, dem Bündnis gegen Rechts, dem Vlothoer Verein für Flüchtlinge sowie den Kirchengemeinden.

Datum: Freitag, 11. März 2022

Start des Demonstrationszuges ist um 18:30 Uhr am „Roseneck“, obere Lange Straße, Höhe Nr. 142/144.

Beginn der Kundgebung ist um 19:00 Uhr am Rathaus Vlotho, Lange Str. 60.

Infektionsschutz

Um ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten, ist bei der Demonstration ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und es gilt Maskenpflicht.