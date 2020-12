Auch und gerade jetzt: Ein Weihnachtswunschbaum für ALINE!

Weihnachtspäckchen von PwC für Projekt-Teilnehmer/innen

Bielefeld. Im nunmehr achten Jahr unterstützen die Mitarbeiter*Innen der Bielefelder Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft PwC (PricewaterhouseCoopers WPG GmbH) das Projekt ALINE der Bielefelder Bürgerstiftung mit der Erfüllung von Weihnachtswünschen. Zielgruppe des ALINE-Fördernetzwerkes sind alleinerziehende Mütter und Väter, die in Bielefeld allein oder in einer betreuten Wohneinrichtung leben und von staatlichen Unterstützungsleistungen abhängig sind. Das Netzwerk unterstützt die Frauen und Männer in vielen Fragestellungen und gibt Rückhalt auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. In diesem Jahr ist alles anders – aber trotzdem möchten die Mitarbeiter*Innen von PwC den Beteiligten wieder mit einer Wunschbaum-Aktion eine kleine Freude machen. Hierzu wurden Mütter, Väter und Kinder nicht nur aus der ALINE-Gruppe, sondern auch aus 4 weiteren Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen des Fördernetzwerkes gebeten, Wunschzettel zu schreiben.

Insgesamt 73 liebevoll gebastelte „Wunschzettel“ wurden an den Weihnachtsbaum am Empfang bei PwC gehängt. Bislang wählten die Mitarbeiter*Innen aus diesem „Baumschmuck“ dann ein Wunschkärtchen aus, um den entsprechenden Wunsch zum Weihnachtsfest zu erfüllen. Kristin Rogge, PwC, berichtet: „In diesem Jahr haben wir unseren Weihnachtswunschbaum – Corona-bedingt – auch digital geschmückt. Die Wunschkarten wurden eingescannt und in unserem Intranet veröffentlicht. So konnten die Wunsch-Erfüller*Innen in Ruhe eine Karte auswählen, das Geschenk vorbereiten, einpacken und versenden. Die Geschenke haben einen Wert von je ca. 25 Euro und werden immer mit viel Herzblut ausgesucht. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Wünsche eher bescheiden und vor allem praktischer Natur sind. Alle freuen sich jedes Jahr, bei dieser Aktion mitmachen zu dürfen!“

„Leider kann die Übergabe der Geschenke nicht – wie in den Vorjahren – gemeinsam stattfinden. Somit holen die Vertreterinnen der Einrichtungen die Geschenke für „ihre“ Schützlinge nach einem festgelegten Zeitplan – und ohne persönliche Begegnung – bei PwC ab. Die Pandemie hat in diesem Jahr das Prozedere der Aktion erschwert – wir sind dankbar, dass die Organisatorinnen und Mitarbeiter*Innen von PwC sich dadurch nicht entmutigen ließen! Die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft leiden unter der Pandemie in besonderer Weise – da tut ein Geschenk – und vor allem die Geste – einfach unglaublich gut!“