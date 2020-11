ASSMANN eröffnet virtuelle Hausmesse „ASSMANN Open“

Bielefeld. Die Transformation der Büroarbeitsformen, Stichwort Arbeit 4.0, und die aktuelle Corona-Pandemie haben die Art und Weise der Arbeit verändert. Dieser Wandel drängt auf neue Gestaltungsideen und Einrichtungskonzepte für moderne Arbeitswelten. Mit welchen Dienstleistungsangeboten und Einrichtungslösungen diese realisiert werden können, präsentiert die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG ihren Fachhandelspartnern und Kunden ab Mitte November bei den digitalen ASSMANN Open 2020.

Ursprünglich sollte die ASSMANN Open Hausmesse Ende Oktober im neu geschaffenen ASSMANN Forum am Firmensitz in Melle stattfinden. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus hat der Büromöbelhersteller die Veranstaltung jetzt in die virtuelle Welt verlegt. Multimedial werden alle Produktneuheiten sowie unterstützende Beratungs- und Planungsdienstleistungen in kurzen Videos und in virtuellen 360°-Rundgängen vorgestellt – ergänzt mit umfangreichen Informationen zu den Neuheiten wie unter anderem der Picnic Büroküche, der Streamo Bürostuhl-Serie, der Weiterentwicklung des flexiblen Cubas Stauraumsystems oder digitalen Smart Office-Lösungen. Zudem stellt der Büromöbelhersteller sein neues Dienstleistungsangebot ASSMANN 4ROOMS vor und informiert unter dem Hashtag #weiter_gehen über die umfangreichen ASSMANN Nachhaltigkeitsaktivitäten. Die digitalen ASSMANN Open 2020 können ab dem 20.Oktober unter www.assmann-open.de besucht werden.

Über ASSMANN:

Die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG ist ein europaweit tätiges Familienunternehmen. Stammsitz und Produktionsstandort ist Melle bei Osnabrück. In einer der modernsten Büromöbelproduktionen Europas entwickelt und fertigt das 1939 gegründete Unternehmen funktionelle und innovative Büromöbelsysteme und Einrichtungslösungen mit höchstem Qualitätsanspruch. ASSMANN erzielte im Jahr 2019 mit 385 Mitarbeitern einen Umsatz von 132 Millionen Euro. Geschäftsführender Gesellschafter ist Dirk Aßmann, der das Unternehmen in der dritten Generation führt. Die Erfolgsgeschichte beruht seit Jahren auf dem ASSMANN-Prinzip „Gute Arbeit“, das als Leitmotto mit sämtlichen Arbeitsabläufen und den Unternehmenswerten fest verbunden ist. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen eine durchgängige und konsequente Nachhaltigkeitsstrategie. Das breite Produktportfolio reicht von flexiblen Schreibtisch- und Stauraumsystemen über Empfangs-, Seminar- und Akustik-Lösungen bis zu modernen Lounge- und Soft Seating-Möbeln. Zum weiteren Leistungsangebot für Kunden und Handelspartner gehören Dienstleistungen wie konzeptionelle Raumplanung, individuelle Beratung, die Auslieferung mit eigenem Lkw-Fuhrpark, Montageservice sowie Finanzierungs- und Altmöbel-Entsorgungskonzepte. Das Unternehmen ist mit Vertriebsstandorten und Showrooms in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg sowie London, Paris, Moskau, Glasgow, St. Petersburg, Wien, Aarau, Manchester und Amsterdam in Deutschland und Europa präsent.

www.assmann.de