Arbeiten von Aatifi auf der Art Miami

Bielefelder Künstler zeigt aktuelle Werke in Schauraumausstellung „Verve 23/24“

Bielefeld/Miami (maba). Ein halbes Dutzend Tuschezeichnungen des Bielefelder Künstlers Aatifi aus der 2023er Reihe Verve werden bald auf der Art Miami zu sehen sein. Die Nürnberger Galerie Von und Von präsentiert damit erstmals Werke des Deutsch-Afghanen in den USA. Papierarbeiten aus derselben Reihe zeigt Aatifi in seiner aktuellen Schau in Bielefeld: ,,Verve 23/24“ vereint abstrakt-skripturale Malereien und Tuschezeichnungen aus 2023 und den Vorjahren sowie neue figurative Drucke. Eröffnungswochenende der Schauraumausstellung an der Ravensberger Straße 47 ist am Samstag, 25. und Sonntag, 26. November 2023 jeweils von 12 bis 18 Uhr. Zudem ist jetzt die neue Internetseite von Aatifi auf Deutsch und Englisch online gegangen: mit Aktuellem, Ausstellungen, Filmen, Projekten und Werken.

Sechs groß- und mittelformatige Grafiken auf Büttenpapier in Violett- und Blauabstufungen in silbernen Alu-Holz-Objektrahmen gehen in diesen Tagen auf die Reise in die USA, um vom 5. bis 10. Dezember 2023 auf der bedeutenden internationalen Kunstmesse Art Miami in Florida ausgestellt zu werden. Einige dieser ausdrucksstarken Großformate auf französischem Büttenpapier integriert der Künstler auch in seine Bielefelder Ausstellung. Hier stehen die Tuschezeichnungen mit expressiven Farbausläufern auf rund 90 Quadratmetern in Korrespondenz mit raumgreifenden Malereien und figurativen „Aatigrafien“ aus der Reihe „Small Mysteries“ – neuen Portraits in Form von Grafik-Unikaten, die verschiedene (Druck-)Techniken auf einem Blatt vereinen. Ergänzend gibt es einen Dokumentarfilm zu seinem Werk zu sehen.

In den Wintermonaten setzt der Bielefelder Künstler Aatifi erneut auf leuchtend-intensive Farben. So ist die aktuelle Ausstellung geprägt von Werken mit großer Strahlkraft, darunter auch frische Tuschezeichnungen mit Metall im Format 100 mal 150 Zentimeter auf 640 Gramm schwerem französischen Bütten. Rund zwei Dutzend Werke auf Leinwand und Papier in großen, mittleren und kleinen Formaten umfasst die aktuelle Ausstellung im ebenerdig gelegenen Schauraum. „Aatifi – Verve 23/24“ an der Ravensberger Straße 47 (Hinterhof) läuft vom 25. November 2023 bis zum 28. Januar 2024. Geöffnet ist sie samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr sowie täglich nach Vereinbarung (unter post@bauer-text-art.de oder 01 71_41 45 081), an den Wochenenden 23./24. Dezember 2023 und 31. Dezember 2023/1. Januar 2024 ist geschlossen. Weiteres auf der neu gestalteten Internetseite www.aatifi.de

© by Martina Bauer