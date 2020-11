App aus Vlotho ersetzt Corona – Kontaktlisten Schluss mit dem Papierchaos

Vlotho. Einmal anmelden reicht aus und das ewige Eintragen in Besucherlisten bei Teilnahmen an Veranstaltungen soll dadurch ein Ende finden. Möglich macht das das Team von ,,A//Ware‘‘, einem Vlothoer Startup – Unternehmen, mit der Entwicklung der eigenen App „Vireless“. Diese erfasst und verwaltet die Kontaktdaten von Besucher*innen schnell, einfach und anonym durch das Scannen eines personifizierten QR – Codes per Smartphone: „Wir können die Daten selbst nicht lesen“, sagt Conner Kuhlmeyer, einer der Entwickler. Im Falle einer Infektion werden die notwendigen Daten verschlüsselt an das Gesundheitszentrum weitergeleitet. Ein Vorteil – gerade für die Generation, die ohne Handy aufgewachsen ist – ist, dass man ,,Vireless‘‘ zwar als App auf das Handy laden kann, es aber nicht zwingend muss: Den QR- Code kann man auch in ausgedruckter Form mit sich führen und so einfach und schnell scannen lassen oder vor eine installierte Kamera halten. Beim Scannen des QR -Codes prüft eine künstliche Intelligenz die Adressdaten auf Plausibilität. So wird vermieden , dass sich jemand unter falschem Namen anmelden kann.

Die Stadt Vlotho, die Vlotho Marketing sowie erste Vereine und Betriebe arbeiten bereits mit dem Vlothoer Start – Up zusammen und sind begeistert: „Es ist einfach, unkompliziert und die Nutzung ist sehr intuitiv. Erste Testläufe bei Sitzungen liefen reibungslos und es ging so schnell, dass eine Schlangenbildung weitestgehend vermieden werden konnte“, schwärmt Ark Paulsen von der Vlotho Marketing , der die ersten Testdurchläufe begleitet hat .Die Vlotho Marketing hat daher für die gesamte Stadt Vlotho eine Lizenz erworben, die Vereine und Betriebe bis einschließlich Januar 2021 kostenlos testen können. Nach Ablauf dieser Testlizenz könne die Lizenz gegen ein Entgelt weitergenutzt werden. Wie hoch dieses ausfällt, müsse im Einzelfall entschieden werden, heißt es seitens der Vlotho Marketing. Die App trage auf diese Weise auch ein gutes Stück zur Wirtschaftsförderung bei, erklärt Bürgermeister Rocco Wilken.

Wer Interesse hat, die Lizenz bis Ende Januar kostenlos 2021 zu testen , kann bei der Vlotho Marketing weitere Informationen bekommen. Sie können die Vlotho Marketing unter der Nummer 05733/ 881188 oder per E – Mail an marketing@vlotho.de erreichen.