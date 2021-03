Anytime Fitness kurz vor der Wiedereröffnung am 22. März

Gütersloh. Im März des Jahres 2019 haben sich die Geschäftspartner Ashish Sensarma und Stefan Tilk dazu entschieden, das weltweit erfolgreiche Fitness Konzept von Anytime Fitness aus den USA auch nach Deutschland zu holen – mit der Perspektive, in weitere Märkte, wie Österreich, Schweiz, Polen und Frankreich zu expandieren.

Mit Hochdruck wurde ein Team von hochmotivierten Profis aus dem Fitnessbereich und anderen Branchen zusammengestellt, das die optimalen Voraussetzungen für die Eröffnung des ersten Clubs in Gütersloh für die erste Jahreshälfte 2020 schaffte. So wurden Trainer gecastet und ausgebildet, ein geeigneter Standort gefunden, Architekten mit dem Entwurf und dem Ausbau des Clubs beauftragt, eine multimediale PR- und Marketingkampagne entworfen sowie der Einstieg in den Franchise-Vertrieb vorbereitet.

Kern aller Bemühungen war es immer, die Zielgruppe der 35 bis 55+ – Jährigen, die den Wunsch nach einem fitteren und gesünderen Leben haben, aber denen häufig die nötige Eigenmotivation fehlt, anzusprechen und sie auf diesem Weg professionell zu begleiten. In der Gemeinschaft, mit professionellem Coaching und guter Laune!

Nur wenige Tage vor der geplanten Eröffnung Anfang April 2020 machte die Corona-Pandemie alle Bestrebungen und Pläne zu Nichte.

In der Folge musste der erste Anytime Fitness Club in Deutschland seine Türen geschlossen lassen und die Eröffnung auf den Sommer 2020 verschieben. Das Team von Anytime Fitness hat sich jedoch durch die erschwerten Umstände nicht zurückwerfen lassen, sondern nutzte die Zeit bis zum Sommer, um weiter an Produkt und Service zu feilen und sich auf den Start des Trainings mit den ersten Mitgliedern bestens vorzubereiten.

Bedauerlicherweise musste aufgrund eines erschwerten Corona Falles in einem fleischverarbeitenden Unternehmen im Kreis Gütersloh der Betrieb kurz nach der Club-Eröffnung erneut eingestellt werden und die bis dahin erfolgreich gewonnenen Mitglieder konnten das im Club angebotene Produkt und den Service der Trainer nicht nutzen.

Nach der zwischenzeitlichen Wiederöffnung ereilte ganz Deutschland im November dann der finale Lock Down, in dem sich die gesamte Fitnessindustrie und damit auch Anytime Fitness bis heute befindet.

Das Team von Anytime Fitness entschied sich, auch in dieser Krise nicht aufzugeben und weiter zu kämpfen, um so seinen Mitgliedern den bestmöglichen Service zu bieten. So werden die Mitglieder eingeladen, an Online Kursen und Vorträgen teilzunehmen, die Trainer halten die Kommunikation mit allen unter anderem über die Anytime Fitness App aufrecht und parallel werden alle Maßnahmen ergriffen, um für die anstehende Beendigung des Lock Downs und die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes im Club bestens vorbereitet zu sein.

Die durch Corona und die wiederholten Lock Downs verursachten Umsatzausfälle haben das Team von Anytime Fitness Deutschland dazu gezwungen, alle erdenklichen Kosteneinsparmaßnahmen zu ergreifen, um den Fortbestand des Unternehmens sicherzustellen. So wurden zahlreiche Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, mit allen Geschäftspartnern wurde erfolgreich über die Stundung von Zahlungen verhandelt und auch das Management Team hat signifikante Einschnitte beim Gehalt akzeptiert. Mit diesem Bündel an Maßnahmen ist es nun möglich, mit Optimismus in die Zukunft zu schauen – verbunden mit der Hoffnung, so schnell wie möglich, bestenfalls kurz nach Ostern, wieder zur Normalität zurückzukehren.

Das Ziel von Anytime Fitness Deutschland ist es weiterhin alle gewonnenen Erkenntnisse mit in die Zukunft zu nehmen und das Produkt und den Service für die Mitglieder weiter zu verbessern. So werden alle Hygienemaßnahmen sehr ernst genommen, das Online- sowie Outdoor Programm verstärkt und versucht, noch gezielter auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Mitglieds einzugehen.