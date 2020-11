Wer sein Kind ab dem nächsten Jahr in einer Kindertageseinrichtung in Augustdorf betreuen lassen möchte, sollte jetzt die Anmeldung in der Einrichtung seiner Wahl vornehmen.

Augustdorf. Für das nächste Kindergartenjahr 2020/2021 beginnt der Anmeldezeitraum am 09.11.2020 und endet am 11.12.2020.