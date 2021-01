Anmeldezeiten und digitale Informationsveranstaltungen für die Jahrgangsstufen 5 und EF an der Gesamtschule Büren

Büren. Die Schulleitung sowie das Kollegium der Gesamtschule Büren freuen sich, dass in den nächsten Monaten mit der Fertigstellung des Oberstufen-Neubaus gerechnet werden kann. Hier finden die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ausreichend Platz und ideale Voraussetzungen für einen zeitgemäßen und modernen Unterricht.

Da in diesem Schuljahr kein Tag der offenen Tür „in Präsenz“ durchgeführt werden durfte, können sich alle interessierten Schüler/innen sowie Eltern/Erziehungsberechtigte über die Homepage der Gesamtschule Büren anhand zahlreicher kleiner Filme über das vielfältige Angebot informieren. Darüber hinaus lädt die Gesamtschule Büren alle, die sich für die Anmeldung ihres Kindes interessieren, zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein.

Für die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr in die Oberstufe der Gesamtschule wechseln möchten, sowie deren Eltern, findet diese digitale Informationsveranstaltung am Mittwoch, 27.01.2021, um 18:00 Uhr statt. Dabei wird neben den allgemeinen Informationen zur Organisation und den möglichen Abschlüssen in der gymnasialen Oberstufe auch das Fächer- und Kursangebot der Oberstufe vorgestellt. Im Anschluss an die Veranstaltung können individuelle Fragen geklärt werden. Schüler/innen und Eltern, die an dieser digitalen Informationsveranstaltung teilnehmen möchten, melden sich bitte bei Herrn Michael Strauß/Oberstufenkoordinator über die E-Mail-Adresse m.strauss@ge-bueren.de an.

Der Anmeldezeitraum für die Oberstufe ist Montag, 01.02.2021, bis Freitag, 05.02.2021. Die Ge-samtschule Büren bittet alle Eltern, die ihre Kinder für die Oberstufe anmelden möchten, über die E-Mail-Adresse m.strauss@ge-bueren.de einen telefonischen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Auch für die kommende Jahrgangsstufe 5 bietet die Gesamtschule Büren eine digitale Informationsveranstaltung an, die am Donnerstag, 28.01.2021, um 18:00 Uhr stattfindet. Bei Interesse werden die Eltern gebeten, sich hierzu per E-Mail unter anmeldung@ge-bueren.de anzumelden.

Anmeldungen für die zukünftige Jahrgangsstufe 5 können in der Zeit von Montag, 15.02.2021, bis Freitag, 26.02.2021, eingereicht werden. Alle notwendigen Informationen zur Anmeldung sowie die entsprechenden Anmeldeunterlagen finden die Eltern auf der Homepage der Gesamtschule unter ge-bueren.de. Die vollständigen Unterlagen müssen heruntergeladen, ausgefüllt und postalisch eingereicht werden.

Individuelle Anmelde-Gesprächstermine mit Herrn Benjamin Klafki (Abteilungsleiter 5 – 7) können im Sekretariat telefonisch unter der Nummer (0 29 51) 9 33 47 60 sowie über die E-Mail-Adresse b.klafki@ge-bueren.de vereinbart werden.