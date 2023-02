Anmeldestart des BobbahnRuns in der VELTINS-EisArena in Winterberg!

Paderborn/Winterberg. Für den Winterberger BobbahnRun am 24. Juni kann man sich ab dem 15.02.2023 unter www.veltins-eisarena.de anmelden. Die ersten 100 Anmeldenden profieren von dem „Early Bird“ Bonus und können sich für 20 EUR ihr Startticket sichern. Danach beträgt die Startgebühr 25 EUR.

Alle Sportbegeisterten können sich ab dem 15.02.2023 auf der Seite der VELTINS-EisArena für dieses außergewöhnliche Sportevent anmelden.

Am Veranstaltungstag am 24.06.2023 fällt um 14 Uhr dann der Startschuss für die LäuferInnen zur ersten Etappe über 5 Kilometer durch die Waldwege des Erlebnisbergs Kappe, bevor der Endspurt durch die Betonröhre beginnt.

Bei der Siegerehrung werden die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer in den Wertungen Herren und Damen „Gesamt“ und auch Herren und Damen „Sprint“ geehrt. Beim Einlaufen in den Bahnkörper gibt es eine zusätzliche Zeitmessung, sodass von jeder Läuferin und jedem Läufer die Zeit in der Bahn extra erfasst wird. Sowohl die Strecke und ein Höhenprofil als auch ausführliche Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf sind auf der Website zu finden.

Der BobbahnRun Winterberg ist ein gemeinsames Projekt des SC Grün-Weiß Paderborn mit seinem Osterlauf-Team und der Veltins EisArena. Christian Stork, Organisationsleiter des Paderborner Osterlaufs, musste nach seiner ersten Bahnbegehung gestehen „Ganz ehrlich: Ich hatte drei Tage Muskelkater. Es ist beeindruckend, wie steil es teilweise ist und ein cooles Gefühl in dieser Röhre zu stehen – und dann noch zu laufen.“

Auch Besucherinnen und Besucher kommen auf ihre Kosten

Nach dem Start werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer mobilen Soundbox durch Winterberg bis zum Ziel an der Bobbahn begleitet, sodass die Sportlerinnen und Sportler beim hammerharten Finale im Bahnkörper die verdiente Unterstützung bekommen. Großer Jubel von außen, laute Musik und hervorragende Stimmung werden den Athletinnen und Athleten den letzten notwendigen Push für die 1,6 Kilometer Beton, 110 Höhenmeter und 15 Steilkurven geben. Neben einem kleinen Rahmenprogramm stehen Verkaufsstände zur Verpflegung im Bahngelände bereit. Im Anschluss an die Siegerehrung findet in der VELTINS-EisArena über den Dächern Winterbergs eine After-Run-Party mit DJ in lockerer Atmosphäre statt, zu der alle herzlich willkommen sind.

Die Organisationsteams der VELTINS-EisArena und des Paderborner Osterlaufs freuen sich auf viele Anmeldungen, gute Stimmung und zahlreichen Jubel an der Bahn. „Wir sind auch im Sommer ein attraktives Ausflugsziel und Veranstaltungen wie der BobbahnRun zeigen, in welche Richtung sich die Erlebniswelt entwickeln wird“, sagte Stephan Pieper, Geschäftsführer der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH.