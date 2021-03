Alternatives Osterferienangebot im Mindener Museum

Videos und Bastelanleitungen für zu Hause

Minden. Da in diesem Jahr Pandemie bedingt erneut kein gewohntes Osterferienprogramm im Mindener Museum stattfinden kann, bietet das Museum für Kinder ab sieben Jahren ein Alternativangebot auf seiner Internetseite an. Kinder können dort zusammen mit Ihren Eltern oder Großeltern in Videos und Bastelanleitungen stöbern. Museumspädagogin Kristin Saretzki stellt in drei Videos das Mindener Stadtwappen, den Goldguldenschatz sowie Kienspanhalter und Löscheimer vor.

Passend dazu finden Groß und Klein jeweils eine Bastelanleitung. Wer mag, kann ein eigenes Wappen entwerfen, eigene Goldmünzen basteln oder ein Teelicht gestalten. Ein Rätsel zum Thema Feuer und eine „Wappengalerie“, in der die selbst gestalteten Wappen gezeigt werden, ergänzen das kostenlose Angebot. Videos und Bastelanleitungen können ab sofort auf der Internetseite des Museums www.mindenermuseum.de abgerufen werden. Auskunft erteilt Kristin Saretzki, Tel. 0571-9724021, k.saretzki@minden.de