Alte Säulen auf dem neuen Doktorplatz

Rheda-Wiedenbrück. Ihren ursprünglichen Standort haben jetzt Säulenfragmente des alten Rhedaer Rathauses auf dem Doktorplatz wiedergefunden. Unter den großen Linden des Platzes zeigen die Säulenreste den Standort des alten Rathauses an, das etwa im Jahre 1603 auf dem damaligen Lindenplatz errichtet wurde. Klaus Landwehr von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt und Dr. Wolfgang Lewe vom Heimatverein Rheda e.V. freuen sich, dass die Pfeiler nun wieder an der richtigen Stelle stehen. Vor der Umgestaltung des Platzes kündete eine Säule in der Nähe der Alten Münze vom ehemaligen Verwaltungsgebäude, das 1856 abgebrochen worden war. Nun rücken die Objekte aus grünem Sandstein wieder sichtbar in den Mittelpunkt. Während der Platzsanierung waren die Fragmente gesichert worden. Jetzt sind die Säule und eine Säulenbasis von Bildhauer Bernhard Vielstädte aus Herzebrock-Clarholz sorgsam gesäubert und aufbereitet dort neu aufgebaut worden, wo der Säulengang des altenRathauses tatsächlich verlief. Eine kleine Tafel wird den Standort in Kürze mit weiteren Informationen sowie historischen Plänen und Ansichten ergänzen.