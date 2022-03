„Alles wie verhext!“: Kinder-Musical „Bibi Blocksberg“ im OWL EVENT CENTER

Auch das Showwochenende der „Ehrlich Brothers“ gelangt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Durchführung

HalleWestfalen. Bibi Blocksberg gibt den Startschuss für das Veranstaltungsjahr 2022: Die kleine Hexe aus Neustadt begeistert am 06. März 2022 im OWL EVENT CENTER die großen und kleinen Besucher der ostwestfälischen Lindenstadt – natürlich unter den geltenden Bedingungen der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (2G+). „Wir freuen uns riesig, dass es endlich wieder losgeht“, so Ralf Weber (Geschäftsführer OWL Sport & Event GmbH & Co. KG). Letztmalig waren am 06. November 2021 das „Deutschland Tattoo“ in der OWL ARENA sowie am selben Wochenende die „Hochzeitsmesse“ im OWL EVENT CENTER zur Durchführung gelangt. Die Veranstalter des Kindermusicals hatten die Veranstaltung bei der jüngsten Verlegung auf zwei Auftrittstermine (13.00 und 16.00 Uhr) aufgeteilt, um in jedem Fall Corona-konform aufführen zu können.

Auch ein Stattfinden der „Ehrlich Brothers“, deren Gastspiel der „Dream & Fly“-Tour am 12. und 13. März 2022 in der Haller OWL ARENA mit insgesamt gleich vier Shows geplant ist, gilt als wahrscheinlich: „Die aktuellen Entwicklungen stimmen uns äußerst zuversichtlich“, so Weber, der dennoch betont, dass „zunächst die Beschlüsse der Landesregierung am 04. März“ abgewartet werden müssen. Die Bünder Zauberbrüder Chris und Andreas Ehrlich hatten bereits im Oktober vergangenen Jahres unter 3G-Bedingungen insgesamt knapp 13.000 Besucher und Besucherinnen in der Haller Eventarena verzaubert und werden darüber hinaus im kommenden Jahr am 28. und 29. Januar zu drei weiteren Auftrittsterminen erwartet.