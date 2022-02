Aktueller Registerband der „Warte“ erschienen

Paderborn ..„Die Warte“, Heimatzeitschrift für die Kreise Paderborn und Höxter, versteht sich als Vermittlerin für Geschichte, Kultur, Landschaft und Wirtschaft des Paderborner und Corveyer Landes. 2021 erschien sie bereits im 82. Jahr.

Tausende kurze und lange Texte, zahlreiche Hinweise auf kleine und große Themen der Region sind hier – und oft genug nur hier – zu finden, häufig sehenswert bebildert.

Um die Suche nach den richtigen Artikeln und Informationen zu erleichtern, ist bereits im Jahr 2000 ein umfangreicher Registerband mit den Beiträgen bis 1999 erschienen. Nach nun 21 weiteren Jahren schien eine Fortsetzung angebracht. Der Vorgängerband lieferte die Blaupause. In dem 2021 erschienenen Band wurden alle Beiträge der Jahre 2000 bis 2020 erfasst und sachsystematisch geordnet. Umfangreiche Personen-, Sach- und Ortsregister ermöglichen einen weiteren detaillierten Zugang zu allen Beiträgen.

Erarbeitet wurde der Band im Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, verlegt wurde er erneut in der Reihe „Bibliographien zur westfälischen Regionalgeschichte“ des Vereins für Geschichte an der Universität.

Andreas Gaidt (Bearb.): die warte. Heimatzeitschrift für die Kreise Paderborn und Höxter; Gesamtverzeichnis Jahrgänge 61 (2000) – 81 (2020) (= Bibliographien zur westfälischen Regionalgeschichte 10). Bielefeld: Verl. für Regionalgeschichte, 2021. ISBN 978-3-7395-1310-2. Gb. 25 x 17 cm. 172