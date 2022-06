Aktionstag Schafschur im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Die ersten heißen Tage des Jahres stehen vor der Tür und damit wird es Zeit, bei den Schafen für etwas Abkühlung zu sorgen. Am Sonntag (12.6.) geht es den „Schwarzköpfen“ und „Bentheimer Landschafen“ beim Aktionstag Schafschur an die Wolle. Von 11 bis 16 Uhr können Besucher:innen des Museums des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) das alljährliche Scheren der Schafe miterleben. Rund um den Osnabrücker Hof können junge Museumsgäste außerdem an verschiedenen Stationen die Arbeitsschritte der Wollverarbeitung sehen und selbst bei der Wollverarbeitung helfen.

Mit modernen Schermaschinen wird die Wolle heutzutage relativ schnell geschoren. Im Freilichtmuseum erleben die Besucher:innen, dass die Schafschur mit der Handschere früher wie heute harte Arbeit bedeutet. Regionale Schäfer informieren darüber hinaus über die Landschaftspflege und bieten Schafprodukte an.

Die Veranstaltung ist, abgesehen vom Museumeintritt, kostenlos. Besucher:innen mit Spinnrad haben freien Eintritt.

