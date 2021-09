After-Work-Führung für einen entspannten Feierabend

Themenführung in Minden – Donnerstag, 09.09.2021 – 18:30 Uhr

Minden. 30 Minuten Stadtführung und ein Abschlussgetränk im Le Journal in Minden. Die Gästeführerin Elke Bikowski nimmt die Gäste wieder mit zu ihrer Themenreihe.

Die Führung finden unter den aktuellen Abstands- und Hygienestandards statt. Daher ist eine Anmeldung unter Angaben der persönlichen Daten bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 notwendig. Tickets können auch online unter www.minden-erleben.de erworben werden.

Bitte achten Sie auf die aktuellen Hygienemaßnahmen. Alle Teilnehmer*innen der Führung müssen zur Kontaktnachverfolgung eine Teilnehmerliste ausfüllen. Ebenso ist eines der 3 G’s notwendig (genesen, geimpft, getestet, nicht älter als 48h).

