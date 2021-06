ADAC Tourismuspreis NRW feiert Premiere

Innovative Leuchtturmprojekte gesucht

Bielefeld. Der ADAC in NRW verleiht in diesem Jahr gemeinsam mit Tourismus NRW erstmals einen landesweiten ADAC Tourismuspreis. Bewerben können sich Unternehmen, Vereine, Verbände, Landkreise, Gemeinden, Kommunen, Privatpersonen, Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Gesucht werden Projekte, die den Tourismus in der Region stärken und voranbringen. Bewerbungsschluss ist der 18. Juli.

„Die Ansprüche der Urlauber verändern sich ständig. Deshalb müssen Hoteliers, Veranstalter und Erlebnis-Organisatoren kreativ sein und immer neue Angebote und Leistungen entwickeln“, weiß Michael Wannow, Tourismus-Experte beim ADAC Ostwestfalen-Lippe. „Mit dem ADAC Tourismuspreis NRW wollen wir die Menschen finden und fördern, die den Tourismus der Zukunft gestalten und sich dabei für Vielfalt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit einsetzen.“

Die Bewerber sollen dabei insbesondere auf folgende Fragen eingehen:

– Digital, aber regional: Wie schafft man diesen Spagat in der Zukunft?

– Innovativ und kreativ: Welche Ideen setzen Impulse und bringen die Branche voran?

– Marktfähig und nachhaltig: Was macht Projekte zukunftssicher und langfristig lohnend?

Eine Jury aus Branchenexperten wählt im Oktober die Gewinner aus. Die Preisverleihung findet am 3. November in Dortmund (DASA) vor Publikum aus Politik, Verwaltung und Akteuren der Tourismuswirtschaft statt.

Nordrhein-Westfalen ist eines der beliebtesten Kurzreiseziele in Deutschland und liegt bei der Gästezahl hinter Bayern regelmäßig auf Platz zwei. 2019 kamen 24,3 Millionen Urlauber in das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland, das vom Kölner Dom über Wandern im Teutoburger Wald, Radfahren im Münsterland oder Wintersport im Sauerland bis hin zu Industriekultur und Fußball-Bundesliga viel zu bieten hat.

Weitere Infos zum ADAC Tourismuspreis NRW 2021 unter www.adac.de/tourismuspreis-nrw .