Abwechslungsreiches Musikprogramm beim Open Air Sommer in Büren

Musik-Events im Rathausinnenhof starten Ende Juli

Der Bürener Open Air Sommer bedeutet Summerfeeling mit fantastischem Musikgenuss im Innenhof des historischen Rathauses. Von 20:00 Uhr bis Mitternacht genießen die Gäste in Büren wunderbare Sommerabende mit Live-Musik, kühlen Getränken und hervorragender Gastronomie. „Wir freuen uns sehr, dass der Open Air Sommer dieses Jahr wieder stattfindet und dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist“, so Bürgermeister Burkhard Schwuchow über die beliebte Open-Air-Veranstaltung.

In diesem Jahr beginnt der Open Air Sommer schon am Freitag, dem 30. Juli, mit der traditionellen 30+ DJ-Party, bei der Atilla Hansen (ZooRevival Party, FunkYou) und Markus Korte (Sappho, HNF, FEW of FAMOUS) auflegen werden.

Die Live-Konzerte starten mit Acoustic Pop und Rock am 06. August: Sebastian Hegener covert bekannte deutsch- und englischsprachige Lieder und liefert dabei erstklassige Unterhaltung. Sowohl mit älteren Hits als auch aktuellen Songs bringt Sebastian unplugged, nur mit Cajon, Gitarre und seinem überragenden Gesang, das Publikum in die richtige Stimmung.

Am 13. August gibt es gleich zwei Acts: Singer–Songwriterin Mina Schelpmeier schreibt und singt mit kraftvoller Stimme Lieder über das Leben als junge Frau, übers Lieben und Entlieben oder gar nicht erst zum Lieben kommen. Neben den eigenen Kompositionen macht die Bielefelderin sich Lieder von Amy Winehouse bis Frank Sinatra zu eigen und performt diese auf Gitarre oder Ukulele mit Hingabe und einem gelegentlichen Augenzwinkern. Auch Hauptact Manuel Hahn ist Sänger und Songwriter, wird aber bei seinem Auftritt von seiner eigenen Band begleitet und liefert mit seinem Song „Löwin“ einen echten Chart-Hit: Hier kommt Deutschpop mit Tiefgang und Persönlichkeit, der mit eingängigen Melodien und positivem Sound im Ohr bleib.

Am 20. August gibt es mit German Scotch ein akustisch-elektrisches Live-Programm, das rockige, jazzig-bluesige, folkige und poppige Momente hat und sowohl laute als auch leisere Wege beschreitet. Authentisch und ehrlich schaffen es die Jungs aus Paderborn immer wieder, live ihr Publikum mit enormer Dynamik und Spielfreude zu begeistern. Frontmann Paul Gough singt, entertaint und bindet das Publikum, ein unterhaltsamer Abend ist also garantiert.

Den Abschluss machen am 27. August Rockhead mit einer geballten Ladung guter Laune, Unterhaltung und einem Feuerwerk an Nr.1 Hits am Stück. Ihr mitreißendes Repertoire besteht aus den Hits aus über 30 Jahren Rockgeschichte und das zum Kult gewordene Bühnenoutfit mit dunklen Brillen, Zebralook und Leder gehört genauso zum Auftritt von Rockhead, wie der gute Kontakt zum Publikum, das lockere Entertainment, hervorragendes Equipment, ein perfektes Bühnenbild und die Spielfreude der Musiker.

In Büren ist jeder Freitag im Open Air Sommer immer ein ganz besonderer Tag. Die Teilnehmerzahl ist in diesem Jahr begrenzt, daher ist die Buchung einer kostenlosen Eintrittskarte für die jeweilige Veranstaltung erforderlich. Den Link zur Ticketbuchung und weitere Informationen gibt es auf www.bueren.de. Die Veranstaltungen werden unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften durchgeführt.