Abfuhrkalender 2021 werden verteilt

Lemgo. Restmüll, Biotonne, Altpapier – wann muss 2021 was herausgestellt werden? Verschieben sich Abfuhrtermine? Wo findet die Schadstoffsammlung statt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt der Abfuhrkalender für das kommende Jahr. Die Verteilung an alle lippischen Haushalte beginnt in den nächsten Tagen. Neben allen relevanten Terminen erhalten die Bürger eine Übersicht nützlicher Adressen und Telefonnummern. Pro Haushalt ist jeweils ein Exemplar vorgesehen. Für den weiteren Bedarf stehen die Kalender auch als Datei auf den Internetseiten der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe (GAL) www.gal-lippe.de sowie der Stadt Detmold unter www.detmold.de zum Download bereit. Haushalte aus allen lippischen Kommunen mit Ausnahme von Detmold, die bis Mitte Dezember keinen Abfuhrkalender erhalten haben, können vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 unter der Rufnummer 0 52 61 / 25 80 29 ein Exemplar nachbestellen. Für Detmold ist eine Nachbestellung per E-Mail unter der Adresse abfallwirtschaft(at)detmold.de oder unter den Rufnummern der Abfallwirtschaft Detmold möglich. Darüber hinaus liegt eine begrenzte Stückzahl in den Rathäusern oder Bürgerberatungsstellen der Städte und Gemeinden bereit. In Detmold erhalten die Bürger den Abfallwegweiser mit dem Abfuhrkalender bei den Städtischen Betrieben in der Georgstr. 10 oder in der Bürgerberatung in der Paulinenstraße 45.

Wie in den Vorjahren ermöglicht die GAL einen Erinnerungsservice per Smartphone: Egal ob graue, grüne, blaue oder jetzt auch gelbe Tonne, ein elektronischer Kalender informiert über den nächsten Abfuhrtermin. Die Kalender können ab Ende Dezember unter www.gal-lippe.de/abfuhrkalender-2021-ical-dateien/ aufgerufen und in den Kalender des Smartphones importiert werden. Die Stadt Detmold bietet ebenfalls eine Abfall-App zum Download und den eigenen Online Kalender an, der auf den Seiten der Stadt Detmold zur Verfügung steht. Alle Abfallgefäße sollten spätestens bis 6 Uhr morgens am Abholtag bereitstehen, da sich aus verschiedenen Gründen Verschiebungen bei den Abholzeiten ergeben können.

Umstellung auf die Gelbe Tonne: Ab Anfang 2021 wird die Abfuhr der Verpackungsmaterialien nicht mehr durch Gelbe Säcke sondern durch die Gelbe Tonne erfolgen. Die Verteilung der Gelben Tonnen soll nach derzeitiger Planung des Entsorgungsunternehmens Remondis bis Ende Januar 2021 abgeschlossen sein. Für diejenigen, die eine Tonne erhalten haben, gilt, dass ab dem 1. Januar 2021 keine Gelben Säcke mehr abgeholt werden, sondern die Gelbe Tonne bereitzustellen ist. Alle Grundstücke erhalten eine 240 Liter Tonne, ab etwa fünf Personen gibt es eine weitere Tonne dazu. In Mehrfamilienhäusern mit mehr als 20 Personen werden 1.100 Liter Container aufgestellt. Wie auch bei den anderen Abfallgefäßen besteht bei der Gelben Tonne die Möglichkeit zur Bildung von Entsorgungsgemeinschaften. Da die Tonnen ein deutlich höheres Fassungsvolumen aufweisen und sich die Verpackungen in der Tonne auch verdichten lassen, ändert sich der Abholrhythmus von der jetzigen zweiwöchigen Entsorgung auf eine vierwöchentliche Abholung. Durch die Umstellung und um die jeweilige Tonnenzahl am Abfuhrtag zu verringern, kommt es in den meisten Kommunen zu einer Verschiebung des Abfuhrtages der Gelben Tonnen gegenüber dem bisherigen Abfuhrtag für die Gelben Säcke. Bei der Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen handelt es sich um ein privates Entsorgungssystem, das unabhängig ist von der kommunalen Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll. Daher wir es nicht von den Städten und Gemeinden oder der öffentlichen Hand beauftragt. Bei Fragen rund um das Thema Einführung, Verteilung und Sortierung der Gelben Tonne sowie Recycling oder weitere Zeitplanung stehen Fachleute der Fa. Remondis unter der Hotline 0800 / 1223 255 zur Verfügung. Weitere Informationen zur Gelben Tonne und zur Entsorgung von Verpackungsabfällen sind auch unter www.muelltrennung-wirkt.de und unter www.kreis-lippe.de erhältlich.

Änderungen in 2021: Da in Bad Salzuflen zukünftig die Gelbe Tonne an drei Abfuhrtagen (Bezirk A, B und zusätzlich C) abgeholt wird (grau, grün, blau dagegen weiterhin an zwei Tagen, Bezirk A und B) ist dem Abfuhrkalender für Bad Salzuflen ein Straßenverzeichnis für den Abholbezirk C beigelegt, das auch auf der Internetseite der GAL aufgerufen werden kann. In Barntrup werden die Gelben Tonnen zukünftig an zwei Tagen abgefahren: Dienstag und Mittwoch. Während in den Ortsteilen Barntrup, Mönchshof, Rote Kuhle, Sommersell, Selbeck und Struchtrup (Bezirk A) die Tonne am Dienstag abgefahren wird, werden die Ortsteile Alverdissen, Herborn und Sonneborn am Mittwoch entsorgt (Bezirk B). Der für den jeweiligen Bezirk entsprechende Tag ist ebenfalls dem Abfuhrkalender zu entnehmen. Auch in Blomberg werden die Gelben Tonnen ab dem Jahr 2021 an zwei Tagen abgefahren: Montag und Freitag. Hier werden die Ortsteile Altendonop, Brüntrup, Cappel, Donop, Dalborn, Großenmarpe/Hestrup, Istrup, Kleinenmarpe und Mossenberg-Wöhren am Freitag entsorgt (Bezirk A). In Blomberg-Stadt, Borkhausen, Eschenbruch, Herrentrup, Höntrup, Maspe, Reelkirchen, Tintrup, Siebenhöfen und Wellentrup werden die Tonnen dagegen am Montag abgefahren (Bezirk B). Auch hier kann der entsprechende Tag für den jeweiligen Bezirk dem Abfuhrkalender entnommen werden.

In der Stadt Detmold verschiebt sich der Abfuhrtag für die Gelbe Tonne, damit die Anzahl der bereitgestellten Tonnen an diesem Tag nicht zu hoch wird. Alle Informationen zu den Abfuhrtagen stehen im Abfuhrkalender bereit.