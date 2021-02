Ab sofort wird auch der Impfstoff AstraZeneca in Salzkotten verimpft

AstraZeneca muss ebenfalls wie der Impfstoff von BioNTech/Pfizer zweimal verimpft werden, um seine Wirksamkeit zu entfalten.

„Die entsprechende zweite Dosis ist bereits vom Land zurückgelegt, sodass wir die volle Menge Impfstoff in den nächsten zwei Wochen verimpfen können“, so Dr. Haunerland. Landrat Christoph Rüther ergänzt: „Die Impf-Lage ist weiterhin sehr dynamisch und auch die uns angekündigte Mengen Impfdosen kann sich kurzfristig ändern. Wir werden daher weiter kontinuierlich über die Fortschritte informieren.“

Am Montag, 8. Februar, konnten 162 Personen, am Dienstag 218 und am Mittwoch 268 Personen in Salzkotten geimpft werden. Jeder erfolgte Impfung ist ein weiterer Schritt zurück zur Normalität, nach der wir uns alle sehnen. Umso erfreulicher ist es, dass wir schon in der ersten Woche nach Start des Impfzentrums weitere positive Nachrichten verkünden können.“