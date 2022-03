8. Critical Mass in Lübbecke

Lübbecke. Gerade einmal 1,07 € je Person und Jahr hat Lübbecke zwischen 2009 und 2019 durchschnittlich für den Radverkehr ausgegeben. Das ging aus der Antwort der Stadt Lübbecke vom 11.03.2020 auf eine Anfrage der grünen Ratsfraktion Anfang 2020 hervor. Neuere Daten sind nicht bekannt, aber es ist zu hoffen, dass es deutlich mehr wird, denn 1,07 € ist viel zu wenig, vor allem, um auch die Vernachlässigung der Radinfrastruktur der letzten Jahrzehnte aufzuholen. Selbst Stuttgart gibt 5 € je Jahr aus und ist damit unter den deutschen Großstädten fast schon radfahrfreundlich, München kommt auf gerade einmal 2,3 €, Amsterdam ist dagegen mit 11 € und Kopenhagen mit 35,6 € dabei (Zahlen mit Stand 2018).

Bundesweit wird deutlich, dass nicht nur immer mehr Menschen auf das klimafreundlichere Rad steigen, sondern sich Radfahrende auch immer weniger mit dem für sie schlechten Status Quo im Verkehr zufriedengeben. Zu schmale und schlecht befahrbare Radwege oder Radfahrstreifen, Parkplätze statt Radwege oder immer dann endende Radstreifen, wenn es brenzliger wird, z.B. vor Kreuzungen. Von letzterem hat der Comedian Jan Böhmermann im wahrsten Sinne ein Lied geschrieben: „Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf?“

Ob Berlin, Frankfurt am Main, Köln oder Bielefeld: Überall haben sich Interessenvertretungen für Radfahrende gebildet, die immer wieder den Finger auf die Wunde legen und von den Stadtoberen eine Verkehrsplanung einfordern, die Radfahrende als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer berücksichtigt. Dazu werden bundesweit in vielen Städten „Critical Masses“ durchgeführt. Der Name – kritische Masse – geht auf eine Beobachtung zurück, dass selbst schwache Verkehrsteilnehmende dann, wenn sie sich als Gruppe zusammentun, von stärkeren Verkehrsteilnehmenden durchgelassen werden – aufgrund der Masse.

In Lübbecke fiel im Herbst 2019 der Startschuss, als sich die Initiative pro Fahrrad gründete, die nun zum 8. Mal ihr mittlerweile monatliches Event „Critical Mass“ bzw. „Rudelradeln“ startet. Wie immer am letzten Freitag im Monat um 18h ab Markt treffen sich alle Interessierten mit ihren Rädern unterschiedlichster Art und radeln gemeinsam als geschlossener Verband, d.h. nach §27 der Straßenverkehrsordnung als ein Fahrzeug durch die Stad. Am Freitag den 25.03. ist es wieder so weit.

www.pro-fahrrad-lk.de/service/#Anfrage