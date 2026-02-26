5. Komische Nacht in Minden

Mi. 25.02.26 | Einlass: 18.00 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr

Der Comedy-Marathon in deiner Stadt

Minden. Als eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate Deutschlands präsentiertsich die Komische Nacht in den schönsten Cafés, Bars und Restaurants der jeweiligen Stadt. Die Gäste erleben bei diesem einzigartigen Showkonzepteinen ausgelassenen Abend mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedy-, Kabarett- und auch Zauberkünstler*innen.

Bis zu fünf hochkarätige Comedyacts kann man insgesamt an diesem Abend live erleben. Soviel Spass bekommt man sonst bei keiner anderen Comedyshow für sein hart verdientes Geld. Das Beste ist, die Gäste bleiben in ihrem Lieblingslokal sitzen, während die Showacts zwischen den Auftrittsorten rotieren – Comedy-Marathon für die Künstler*innen und gemütlicher Spaß für die Gäste.

In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend so verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im QuatschComedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren dieKünstler*innen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

Bei der 5. Komische Nacht Minden treten die Künstler*innen Alicja Heldt, AnaLucía, David Kebekus, Dr. Pop, Ingmar Stadelmann, Jonas Greiner hierauf: Hotel Bad Minden, Kulturzentrum BÜZ, Markt 15 Bar & Pub, Poppins, Rodizio Minden, Scarabeo Minden.

Karten für dieses Comedy-Highlight gibt es ab sofort im Interne tunter www.komische-nacht.de.

Zeitplan

19:30 Uhr Alicja Heldt

20:10 Uhr Ingmar Stadelmann

20:50 Uhr Ana Lucía

21:30 Uhr David Kebekus

22:10 Uhr Jonas Greiner